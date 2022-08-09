В пресс-службе компании «Худудгазтаъмнот» прокомментировали постановление правительства о мерах по повышению эффективности газоснабжения потребителей. «Газета.uz» писала об этом документе накануне.

В постановлении отмечается, что до октября 2022 года «Худудгазтаъминот» необходимо завершить установку «умных» приборов учета газа в частных, а также многоквартирных домах, не подключенных к центральной системе отопления.

Смарт-счетчики также планируется установить на стояках 11,5 тысячи многоэтажных жилых домов, имеющих доступ к центральному теплоснабжению в Навоийской и Бухарской областях и в Ташкенте.

«Данное решение было принято с учетом обращений и предложений граждан, отмечавших проблематичность установки приборов учета в квартирах и низкое потребление ими природного газа», — заявили в «Худудгазтаъмнот».

По данным предприятия, в настоящее время по всей стране имеется более 396 тысяч квартир, в каждой из которых установлена одна газовая плита, а объем потребления составляет от 5 до 27 кубических метров газа в месяц.

«Исходя из этого приборы учета газа будут установлены на стояках для мониторинга общего баланса, а по желанию абонента — внутри квартиры. В случае нежелания установки нового счетчика потребитель может использовать прежний прибор учета, проведя его поверку, либо оплачивать за природный газ по числу проживающих там граждан», — подчеркнули в «Худудгазтаъмнот».

Постановлением ставится задача установить 1800 приборов учета газа на основе технологической цепочки «газораспределительная станция — граница района (города) — входная часть крупного участка — потребитель» на газопроводах на границе районов/городов и запустить автоматизированную систему онлайн мониторинга.

В соответствии с задачами, обозначенными в постановлении, в течение следующих трех лет планируется перевести на двухступенчатую систему газоснабжения 706,5 тысячи домохозяйств и внедрить программное обеспечение, автоматически формирующего баланс объемов потребления природного газа.

Планируется проложить 381,3 км новых, провести капитальную реконструкцию и модернизацию 452,4 км газовых труб. Наряду с этим намечается обновление 5400 газораспределительных пунктов, на 2800 объектах высокого давления поручено внедрить системы телеметрии, а на газораспределительных сетях — установить высокоточные ультразвуковые счетчики газа.

«Масштабное обновление газораспределительной системы позволит заменить морально устаревшие сети, эксплуатация которых превысила 30-летний период, — отметили в „Худудгазтаъмнот“. — Это, в свою очередь, скажется на снижении потерь природного газа при транспортировке, его равномерном распределении между всеми категориями потребителей, а также установлении контроля над технологическом процессом в режиме реального времени».

В постановлении уделяется особое внимание обеспечению безопасности газовых сетей, доступ к которым ограничен по техническим причинам, добавили в газоснабжающей компании. Для этих целей будут закуплены два дрона, георадары и детекторы газа, пять мобильных лабораторий, которые позволят установить удаленный контроль, вести мониторинг над техническим процессом на надземных газопроводах и определять утечку природного газа.

«Наряду с технологическим обновлением сферы планируется поднять на новый уровень деятельность слесарей, отвечающих за исправное состояние газовых сетей. В ближайшей перспективе их планируется пересадить на электроскутер, что позволит в 3−4 раза поднять оперативность их работы», — отметили в «Худудгазтаъмнот».

Реализация инвестиционного проекта, направленного на модернизацию и реконструкцию газораспределительной системы страны, позволит завершить процесс обновления всей сферы газоснабжения и обеспечить своевременность, высокое качество и бесперебойное снабжение потребителей природным газом, резюмировали в газоснабжающей компании.