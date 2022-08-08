Кабинет министров 5 августа утвердил постановление «О мерах по повышению эффективности системы обеспечения потребителей республики природным и сжиженным газом», сообщила Norma.uz.

Согласно документу, проект по внедрению автоматизированной системы учета природного газа должен быть полностью реализован к октябрю 2022 года. С этого времени планируется запустить полноценную биллинговую систему в многоэтажных домах, расположенных на земельных участках в регионах и не подключенных к центральному отоплению.

Напомним, в мае председатель правления «Худудгазтаъминот» Баходир Эшмуратов сообщил, что работы по установке «умных» газовых счётчиков планируется завершить к сентябрю.

Изначально это планировалось сделать до 1 августа 2021 года, сроки несколько раз отодвигались. По состоянию на май приборы учёта были установлены в 97,7% частных домов и 53% квартир.

Согласно постановлению, электронные счетчики газа будут установлены в общих газопроводах во входной части 11,5 тысячи многоэтажных домов в Навоийской и Бухарской областях и Ташкенте, которые подключены к централизованному теплоснабжению и не имеют большого потребления природного газа.

Кроме того, запускается автоматизированная система мониторинга 1800 электронных счетчиков подачи природного газа потребителям по технологической цепочке «газораспределительная станция — вход на крупные участки (граница района или города) — потребитель».

Документом также утверждены целевые показатели перевода системы газоснабжения на двухступенчатую систему домовладений, расположенных на земельных участках в регионах Узбекистана в 2022—2024 годах, а также целевые показатели мер по модернизации и реконструкции системы газоснабжения «Худудгазтаминот» на тот же период.