5 августа примерно в 7:00 в Фаришском районе Джизакской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли пять человек. Об этом сообщил областной государственный телеканал Jizzax.

Инцидент произошёл на 46-м км автомобильной дороги 4P-36 «Джизак — Фариш — Кизилча». По данным областного УВД, водитель грузовика Isuzu (1976 года рождения, из Китабского района Кашкадарьи) заснул за рулём, машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Nexia-2 под управлением жителя Фаришского района.

В результате аварии водитель и четыре пассажира легкового автомобиля скончались на месте происшествия.

Сотрудники СБДД Департамента общественной безопасности МВД провели обсуждение ДТП в махалле.





Служба безопасности дорожного движения МВД ранее сообщила, что за первое полугодие в Узбекистане произошло 3559 ДТП (снижение на 5,2%), в которых травмы получили 2775 человек (-2,4%) и скончались 784 (-13,9%). Причиной почти четверти ДТП является превышение скорости. Почти половина аварий связана с наездом на пешеходов.