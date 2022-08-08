Институт прогнозирования и макроэкономических исследований (ИПМИ) оценил вклад от развития интернета и мобильной связи на сокращение безработицы в Узбекистане. Результаты исследования распространила пресс-служба института.

Прошлой осенью были обнародованы результаты исследования об экономическом влиянии интернета, проведённого под руководством Гарвардской школы бизнеса. Оно показало, что в 2020 году более 17 миллионов рабочих мест в США было создано коммерческим интернетом, что на 7 миллионов больше, чем в 2016 году. При этом выяснилось, что небольшие фирмы и индивидуальные предприниматели создают в интернете больше рабочих мест, чем крупнейшие интернет-компании — 38% против 34%.

Согласно данным международной консалтинговой компании McKinsey, под влиянием цифровизации часть рабочих мест теряет актуальность и постепенно заменяется новыми профессиями. В то же время интернет-пространство создаёт гораздо больше новых профессий и рабочих мест. К примеру, во Франции за последние 15 лет в результате развития интернета и электронной коммерции невостребованными стали 500 тысяч рабочих мест, при этом было создано 1,2 миллиона новых вакансий. Таким образом, коэффициент увеличения составляет 2,4, т. е. взамен 1 неактуального рабочего места создается 2,4 новых.

Существует также другой канал влияния развития ИКТ на сокращение безработицы. Проблемы занятости позволяет решить дистанционная работа или фриланс. Он даёт возможность не только повышения уровня дохода и собственного карьерного роста, но решения проблемы занятости в государственном масштабе, отмечает ИПМИ.

В докладе Международной организации труда говорится, что наибольшая доля онлайн-занятости в мире приходится на категорию разработки программного обеспечения и технологические работы. Доля этой категории во всех водах онлайн-фриланса увеличилась с 39% в 2018 году до 45% в 2020 году.

В Узбекистане численность занятых в секторе ИКТ в 2015 году составляла 33,4 тысячи человек, а к 2021 году она выросла на 161% и составила 53,8 тысячи человек. Средняя номинальная заработная плата в секторе ИКТ в 2021 году составила 5,6 млн сумов (по стране — 3,2 млн сумов). По информации Государственного налогового комитета, в 2020 году количество зарегистрированных самозанятых составляло 547,6 тысячи человек, в 2021 году — уже 1,2 миллиона.

Для анализа влияния развития интернета и мобильной связи на уровень безработицы в Узбекистане были построены эконометрические модели на основе статистических данных Государственного комитета по статистике в разрезе регионов за период 2015—2020 годы (84 наблюдения).

Наибольшее влияние на снижение уровня безработицы, согласно анализу, оказывает строительство новых базовых станций сотовой связи — 100 новых базовых станций могут снизить безработицу на 0,05 процентных пункта. Увеличение протяженности волоконно-оптического интернета на 100 км будет способствовать уменьшению безработицы на 0,04 п. п. Рост числа пользователей интернета сократит безработицу на 0,02 п. п.

В то же время эксперты ИПМИ отмечают, что на сегодняшний день эффект от развития ИКТ на сокращение безработицы в Узбекистане остаётся низким. Это объясняется тем, что процессы цифровизации только начинают приобретать значимость в отраслях экономики и жизни населения, отмечается в докладе.