Служба по защите прав потребителей банковских услуг Центрального банка в мае-июне провела контрольные мероприятия в ряде банков, чтобы проверить соблюдение законодательства при обслуживании клиентов, сообщила пресс-служба ЦБ.

Проверки прошли в 74 отделениях 15 банков в Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Джизакской, Сырдарьинской, Хорезмской областях, Каракалпакстане и Ташкенте.

По данным регулятора, контрольные мероприятия были направлены на выявление системных недостатков в работе банков, приводящих к нарушению прав потребителей их услуг, а также принятие мер по их предотвращению.

Служба ЦБ установила, что банки допускали нарушения при работе с клиентами. В частности, они не предоставляли полную информацию о кредитно-сберегательных услугах, а также информационные листовки об основных условиях кредитов и срочных вкладов. Кроме того, владельцам банковских карт не была предоставлена возможность проводить определённые финансовые операции.

Служба защиты прав потребителей банковских услуг призвала банки полностью раскрывать информацию о своих услугах и подробно разъяснять условия в соответствии с принципами ответственного кредитования, чтобы потребители могли принять рациональное решение.

Центробанк дал обязательные к исполнению предписания «Ипотека-банку», «Агробанку», «Микрокредитбанку», Народному банку, «Туронбанку», «Трастбанку», «Капиталбанку», НБУ, «Хамкорбанку», банку «Асака», «Универсалбанку», «Давр банку» и банку «Ипак йули» устранить причины нарушения прав потребителей банковских услуг и принять меры, чтобы такие случаи не повторялись.

Кроме того, 101 банковский работник, допустивший нарушения со стороны банков, был привлечён к дисциплинарной ответственности.