6 августа примерно в 8:30 на перекрёстке улиц Мукими и Арнасай в Чиланзарском районе Ташкента произошло ДТП с участием автомобилей Tesla Model X (под управлением водителя 1977 года рождения) и Cobalt (1990). Об этом сообщила пресс-служба СБДД МВД Узбекистана.

Автомобили столкнулись передними частями, которые получили повреждения. В результате аварии Tesla вылетела с проезжей части и упала левыми колёсами в арык, в электромобиле сработали подушки безопасности.

Детали ДТП не приводятся. Судя по фотографиям, столкновение могло произойти во время поворота или разворота Cobalt. По данным СБДД, пострадавших нет.

Сотрудники УБДД ГУВД столицы ведут следственные действия по факту происшествия.