Президент Шавкат Мирзиёев 3 августа обсудил планы по совершенствованию системы подготовки кадров органов дознания и следствия, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе презентации отмечалась актуальность совершенствования методического обеспечения следственной деятельности в сфере расследования коррупционных правонарушений, экономической преступности и преступлений, совершаемых в киберпространстве или с использованием информационных технологий.

Президент поручил создать новую эффективную систему подготовки профессиональных кадров для органов дознания и следствия, их переподготовки и непрерывного повышения квалификации.

Евгений Коленко (второй слева). Фото: пресс-служба президента.

Начальник Академии Генеральной прокуратуры Евгений Коленко в интервью «Узбекистан 24» сообщил, что перед органами предварительного следствия поставлена задача по формированию современного высококвалифицированного корпуса следователей.

По его словам, сегодня в Узбекистане отсутствует единая централизованная система по обучению следователей и развитию их профессиональных компетенций. Кроме того, нет единой методологической базы и должного ответа на современные угрозы и вызовы.

Евгений Коленко отметил рост преступности в киберпространстве. «Безусловно, современный следователь должен обладать соответствующими компетенциями по надлежащему выявлению и расследованию данных преступлений, работе с электронными доказательствами. Именно эти задачи были поставлены президентом перед нами», — сказал он.

Глава Академии Генпрокуратуры также сообщил, что отдельно обсуждался вопрос специализации следователей. По его словам, сейчас нет механизмов по формированию специалистов узкого профиля, способных на высоком профессиональном уровне расследовать преступления в той или иной сфере.