За первое полугодие в Узбекистане было зарегистрировано 126 тысяч сделок купли-продажи недвижимости, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (119 тысяч). Однако показатель упал на треть по сравнению с июнем 2020 года. Об этом говорится в анализе Центра экономических исследований и реформ.





В разрезе регионов наиболее высокие темпы роста за январь-июнь наблюдались в Хорезмской (24%), Бухарской (22%), Сурхандарьинской (16%), Джизакской (13%), Наманганской (13%), Кашкадарьинской (12%) и Ферганской областях (11%).

В Ташкентской (-7%) и Сырдарьинской области (-1%) зафиксировано снижение активности на рынке недвижимости, а в Ташкенте число заключенных договоров купли-продажи недвижимости выросло незначительно, составив 37446 (+1%).

Если в первой половине 2021 года 21% продаж недвижимости был профинансирован за счёт ипотечных кредитов, то в текущем году этот показатель превысил 28%. В то же время на первичном рынке введено в строй около 45 тысяч домов (рост на 32%).





Согласно расчетам ЦЭИР, средняя стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 7,1% (в первом квартале рост составил 1%, во втором — 6%). Среди регионов наиболее высокие темпы роста цен на жильё наблюдались в Ташкентской (15,6%), Навоийской (15%), Сурхандарьинской (13,3%) и Сырдарьинской областях (11,5%), а в Наманганской (-13,3%) и Самаркандской (-1,3%) областях зафиксировано снижение цен.

С начала года стоимость жилья на вторичном рынке Ташкента выросла на 11,3% (рост в первом квартале — 6,5%, во втором — 4,3%). При этом рост цен на жилье зафиксирован во всех районах, а наибольший рост наблюдался в Мирзо-Улугбекском (18,7%), Яккасарайском (16%) и Яшнабадском (14,3%) районах.