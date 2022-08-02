Коллегия Министерства инновационного развития дважды отказалась выделять финансирование на проект по созданию мобильного приложения для книги «Стратегия Нового Узбекистана», автором которой является президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Такое решение было принято на заседаниях совета 26 июля и 2 августа.

Автором этой инициативы выступает первый вице-спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмаль Саидов, который в настоящее время также руководит комиссией по реформе Конституции. Исполнителем инициативы выбрана негосударственная некоммерческая организация «Центр устойчивого развития». В описании проекта говорится, что книга Шавката Мирзиёева «с большим интересом изучается национальной и зарубежной общественностью, особенно у молодёжи растёт потребность в изучении идей и практических предложения, высказанных руководителем государства в этой книге».

На заседании совета Мининноваций 26 июля стало известно, что научно-технический совет (НТС) министерства рекомендовал выделить на создание мобильного приложения книги 2,6 млрд сумов, а эксперты положительно оценили проект в 94,73 баллами. После финансовой экспертизы министерства рекомендуемая сумма финансирования была снижена до 2,48 млрд сумов.

Министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов попросил обосновать техническую часть проекта Аброра Тургунова, доцента кафедры Ташкентского университета информационных технологий, доктора философии по техническим наукам, который входит в НТС по направлению «Информатизация и развитие информационно-коммуникационных технологий».

Аброр Тургунов сообщил, что срок реализации проекта при обсуждении был снижен с 2 до 1 года. По его словам, центральные регионы республики в достаточном объёме обеспечены литературой и книгами, но в отдалённых регионах с этим проблемы.

«По этой причине мы посчитали актуальным создание этого мобильного приложения, особенно для молодёжи в отдаленных регионах республики… В этом проекте также предусмотрены служебные поездки в Гулистан, Нукус, Самарканд, Фергана и Наманган. Ещё хочу обратить внимание на то, что в этом проекте предусмотрено публикация статей по книге „Стратегия Нового Узбекистана“ в международных журналах. На эти расходы запрошено 60 млн сумов», — заявил Аброр Тургунов.

Министр удивился, почему при сокращении срока реализации проекта с 2 лет до 1 года сумма финансирования осталась практически прежней, а не сократилась вдвое. Представитель министерства сообщила, что основную часть расходов занимают зарплаты 25 сотрудников, которые будут заниматься подготовкой агитационных материалов. При этом разработку мобильного приложения планируется отдать на аутсорс.

Иброхим Абдурахмонов считает, что задачи проекта изначально определены неправильно и задался вопросом, почему ННО «Центр устойчивого развития» хочет переложить свои задачи на плечи государства.

«Тогда что будет делать ННО за своё счёт? Всё будет финансировать за счёт государства? Вопросов много. Я задаю вопросы, которые задаст народ», — сказал он.

Представительница НТС сообщила, что на заседании исполнитель с помощью программиста обосновал высокие расходы на создание приложения, но совет всё равно посчитал сумму «слишком высокой». Сообщается, что проект включает также услуги дизайнера и создание аудиовизуальных графиков.

При этом сумма, выделяемая на аутсорсинговые услуги, составляет 10% от общей суммы, а зарплаты сотрудников — 1,4 млрд сумов. Эксперты возразили насчёт зарплат и количества сотрудников, однако, как отметила представительница совета, руководитель проекта (Акмаль Саидов) «настаивал именно на таком количестве сотрудников».

Иброхим Абдурахмонов заявил, что может проект и нужен, если поступило такое поручение, но должны быть правильные расчёты и нужно «знать пределы».

На заседании отметили, что сотрудники будут заниматься созданием контента для приложения, аналитических материалов, записывать аудио и видео через студии и другое. Министр выразил недовольство подготовкой к проекту, раскритиковал научно-технический совет и попросил провести повторные расчёты на создание контента. Он напомнил, что здесь речь идёт о расходовании народных денег и создании реальных новшеств, а не «очковтирательстве».

В итоге коллегия отказала в финансировании и вернула проект в НТС для уточнения сметы расходов и задач проекта.

После рассмотрения НТС снизила рекомендую сумму финансирования до 1,93 млрд сумов, а число сотрудников до 18 человек. Представитель совета сообщил, что проект предусматривает расходы на зарплату сотрудников в 800 млн сумов (около 3,4 млн сумов на каждого), а также расходы на аутсорсеров — дизайнера, разработчиков iOS и Android, — размещение приложения на Google Play и App Store, печать 1000 учебных материалов «Стратегия Нового Узбекистана», 1000 агитационных материалов, 1000 методических инструкций для мобильного приложения, услуги 10 видов рекламы.

Кроме того, в рамках проекта планируется потратить 169 млн сумов на служебные поездки в Республику Корея и Индию для изучения опыта в создании мобильных приложений.

Более того, в расходы включается сопровождение мобильного приложения, то есть создание учебных инструкций, словаря и других. Представитель НТС сообщил, что планируется создание словаря «Новый Узбекистан», где будут описаны термины «развитие», «что такое Новый Узбекистан» и других, а затем переведены на иностранные языки. Глава Мининноваций указал на наличие словаря узбекского языка, где уже есть распространенные термины, и не понимает необходимость в словаре «Новый Узбекистан».

Министр задался вопросом, чем будут заниматься 18 сотрудников, если произведение уже написано. «Если они собираются заниматься агитацией в областях, то что будут делать центры культуры и духовности, хокимияты, университеты? Они не будут пропагандировать созданное приложение? Я так и не понял, что имеется в виду под сопровождением», — заявил он.

По его мнению, создание таких словарей вызовет обратную реакцию у населения, которое будет воспринимать слово «Новый Узбекистан» в негативном свете. Он подчеркнул, что ко всем проектам и инициативам необходимо подходить логически и рационально.

Иброхим Абдурахмонов также задался вопросом, зачем ехать сотрудникам в другие страны за изучением опыта в разработке приложений, если созданием программы занимается аутсорсинговая компания.

Глава Мининноваций отметил, что в прошлом деньги на различные инициативы могли выделяться без глубокого изучения, но сейчас непозволительно «разбрасываться деньгами», которых не хватит на все проекты.

В итоге проект по созданию мобильного приложения для книги президента был возвращён на доработку.

На втором заседании стало известно, что речь идёт о книге президента «Стратегия Нового Узбекистана», а не государственной программе «Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы». Эта книга была представлена в сентябре 2021 года на съезде партии УзЛиДеП. Такое же название получила его предвыборная программа. Книга рассказывает о работе по созданию фундамента Нового Узбекистана и Третьего Ренессанса, а также перспективах национального развития.

Для финансирования проектов в сфере науки и инноваций Фонду финансирования науки и поддержки инноваций при Мининноваций в 2022 году из госбюджета выделено 636,9 млрд сумов.

«Газета.uz» рассказывала, как бюджетные организации по всей стране потратили почти 1,8 млрд сумов на покупку больших (высотой более полуметра) книг и плакатов «Стратегия Нового Узбекистана» с QR-кодом, который ведёт на аудиозапись книги президента. При этом продукцию поставляли две взаимосвязанные компании. В АИМК заявили, что предприятия нарушили авторские права, использовав без разрешения работу Шавката Мирзиёева.