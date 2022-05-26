Бюджетные организации закупили книги большого формата и прилагаемые к ней агитационные плакаты «Стратегия Нового Узбекистана» почти за 1,8 млрд сумов. Это следует из данных портала государственных закупок, обратила внимание «Газета.uz».

Речь идёт о бумажных книгах и плакатах с рамкой, обозначенных QR-кодами, которые покупались у одного поставщика под видом программного обеспечения в сфере информационных технологий.

С января по 10 мая около 300 бюджетных организаций от Андижанской области до Каракалпакстана (список) приобрели минимум 378 единиц этой продукции за 1,78 млрд сумов в электронном магазине портала госзакупок.

Основными покупателями выступали медицинские учреждения и управления, эпидемиологические станции, вузы, специализированные колледжи, техникумы и другие. Среди покупателей можно увидеть и Министерство финансов.

Больше всего книг и плакатов купила Ташкентская медицинская академия — на общую сумму 120,7 млн сумов.

Информационно-ресурсный центр Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий сообщал о закупке похожих книг, но по тематике Конституции, ещё в марте 2021 года.

Корреспондент «Газеты.uz» Мирзо Субханов отыскал и подробно изучил книги и плакаты, находящиеся в одном из вузов страны.













Согласно спецификации, «книга-гигант» под названием «Стратегия Нового Узбекистана» с твёрдой кожаной обложкой имеет размеры 60×42 см и состоит из 14 листов (28 страниц), имея вес 11 кг. Стоимость книги составляет 7,82 млн сумов.

Комплект плакатов из 8 штук имеет размеры 55×70 см, остеклён и помещён в рамку из белого МДФ. Стоимость комплекта — 4,25 млн сумов.

Если просканировать QR-код, размещённый на продукции, можно прослушивать аудиоверсию книги президента Шавката Мирзиёева «Стратегия Нового Узбекистана».

На портале госзакупок единственными поставщиками книг и плакатов указаны частные компании Ijtimoiy Rivojlantirish («Социальное развитие») и Huquqiy Axborot («Правовая информация»).

На самих книгах и плакатах в качестве автора проекта указан Мардон Аслонов, гендиректор El Madad Guruhi.

О поставщиках





Согласно данным ЕГРПО, компания Ijtimoiy Rivojlantirish была зарегистрирована в апреле 2019 года. Единственным учредителем указан Мардонхон Аслонов, руководителем — Шерали Баротов.





Компания Huquqiy Axborot зарегистрирована в феврале 2020 года. Учредителями указаны Шерали Баротов (15%), который также является её руководителем, и компания El Madad Guruhi (85%).

Гендиректором El Madad Guruhi, открытого в январе 2013 года, является Мардонхон Аслонов.





Все три компании занимаются полиграфической деятельностью и находятся по одному юридическому адресу: Яккасарайский район Ташкента, улица Шота Руставели, 45.

Кроме вышеупомянутых товаров компании продают в том числе и Конституцию Узбекистана большого формата с QR-кодом и возможностью аудиопрослушивания.

Письмо замминистра

На запросы «Газеты.uz» в Министерстве здравоохранения и Антимонопольном комитете пока не ответили.

В пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования подтвердили заключение со стороны подведомственных учебных заведений договоров с Ijtimoiy Rivojlantirish и Huquqiy Axborot на покупку книг и плакатов на общую сумму 227,2 млн сумов.

В Минвузе также подтвердили наличие письма с рекомендацией о покупке этой продукции. «Газете.uz» удалось получить копию письма, датированного 28 февраля 2022 года.





В нём заместитель министра высшего и среднего специального образования Юсуф Абсоатов рекомендует ректорам всех вузов, директорам академических лицеев и филиалов, а также руководителям территориальных управлений по развитию и координации профессионального образования купить указанные товары напрямую или через электронные торги.

В письме замминистра называет книги «смартбуками», которые разработаны для «эффективной пропаганды книги президента Шавката Мирзиёева „Стратегия Нового Узбекистана“».

«В проект включена полная аудиоверсия книги на основе технологии QR-кода. Он позволяет сформировать целостное представление о том, как создается современный демократический образ нового Узбекистана, какой стратегический путь выбран для вывода нашей страны на новый этап развития», — отмечает замглавы Минвуза.

«Нарушено авторское право»

По запросу «Газеты.uz» Агентство информации и массовых коммуникаций совместно с Департаментом интеллектуальной собственности Министерства юстиции изучило ситуацию и подтвердило нарушение авторских прав.

Согласно статье 19 закона «Об авторском праве и смежных правах», автору принадлежат исключительные права на использование произведения в любой форме и любым способом, в том числе распространение оригинала или экземпляров произведения путём продажи или иной передачи права собственности (право на распространение) и доведения произведения до всеобщего сведения (право на доведение до всеобщего сведения).

Юридические и физические лица, кроме случаев, предусмотренных законом, могут использовать произведение только по договору с правообладателем или иным уполномоченным лицом, в том числе по договору с организациями, управляющими имущественными правами на коллективной основе, либо, в случае их отсутствия, — по договору с организацией, исполняющей функции и обязанности этих организаций.

По закону копирование, распространение или иное использование произведений без согласия правообладателя является нарушением авторских прав.

«Компании Huquqiy Axborot и El-Madad не получили согласия правообладателей на распространение оригинала или экземпляров произведения президента Узбекистана Шавката Мирзиёева „Стратегия Нового Узбекистана“ путём продажи или иной передачи права собственности», — заявили в АИМК и Департаменте интеллектуальной собственности Минюста.

Нарушение авторских прав, т. е. изготовление и распространение произведений в иной форме без согласия правообладателей, влечет ответственность в соответствии с законодательством Узбекистана.

Агентство информации и массовых коммуникаций призвало все издательства и бизнес к соблюдению национального законодательства, в том числе законодательства об авторском праве и смежных правах.

«Не знали, что нужно разрешение»

Заместитель директора El Madad Guruhi Ходжиакбар Хусанов во время телефонного разговора с корреспондентом «Газеты.uz» сообщил, что компания не знала, что необходимо получить разрешение у автора книги на использование его работы.

Руководитель Huquqiy Axborot Шерали Баротов заявил, что «не видит ничего плохого» в том, чтобы пропагандировать книги президента среди общественности. По его словам, длительность аудиозаписи книги составляет 15 часов.

Книга разработана в качестве сувенира, в неё не вносились изменения или дополнения, сообщил представитель компании, назвав это «социальным проектом», в разработку которого «вложены большие усилия».

«Мы показываем книги бюджетным организациям, рассказываем о проекте, спрашиваем, нравятся ли они. В итоге они покупают, если им эти книги действительно нужны. Если им это не нужно, то не покупают. Сам президент издавал указ о запрете нецелевого расходования средств. Но это государственная программа, поэтому государственная организация покупает её», — сказал Шерали Баротов.

Представитель Huquqiy Axborot заявил, что проект — собственная инициатива компании. По его словам, для использования цитат и выступлений президента не требуется брать разрешения, поскольку «везде есть статьи, лозунги, вывешенные на улице, берутся из книг президента».