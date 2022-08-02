Правительство Японии в рамках своей программы безвозмездной помощи экономическому и социальному развитию 1 августа передало Узбекистану три сканера для компьютерной томографии и мобильный медико-диагностический контейнер, изготовленные по передовым технологиям. Об этом «Газете.uz» сообщили в посольстве Японии в Узбекистане.





В церемонии передачи приняли участие министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев, посол Японии Ёщинори Фуджияма, депутат Палаты представителей парламента Японии Кэидзи Фуруя, находящийся с визитом в стране, и другие.

Узбекистан и Япония подписали обменные ноты по безвозмездной помощи на сумму 500 млн иен (около 4,6 млн долларов) в июне 2020 года, когда мир столкнулся с кризисом новой коронавирусной инфекции. Цель проекта — противодействие распространению инфекционных заболеваний и укрепление системы здравоохранения и медицины в стране.





Мобильный медицинский контейнер SANSEI оснащён оборудованием, позволяющим проводить самые современные медицинские процедуры. В частности, это устройства компьютерной томографии, ультразвуковой диагностики и рентген-аппарат, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Контейнер, переданный Республиканскому научному центру экстренной медицинской помощи (РЦПЭМП), предназначен для оказания медицинской помощи населению отдалённых регионов и может использоваться в условиях стихийных бедствий благодаря возможности оперативного развёртывания.

Три сканера для компьютерной томографии Aquilion Prime SP 160 KT переданы РЦПЭМП, Республиканскому научно-практическому центру эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний и клинике Бухарского государственного медицинского института.

В рамках этого же проекта Япония через Японское агентство международного сотрудничества (JICA) предоставила Узбекистану лекарственные средства для борьбы с коронавирусом и высокотехнологичные рентген-аппараты для медучреждений страны.