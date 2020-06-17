Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов и посол Японии в Узбекистане Ёщинори Фуджияма 17 июня подписали обменные ноты по оказанию безвозмездной помощи в рамках «Проекта экономического и социального развития».

Как сообщили «Газете.uz» в посольстве Японии в стране, проект предусматривает предоставление медицинского оборудования на общую сумму около 4,6 млн долларов.

В рамках проекта медицинским учреждениям Узбекистана будут предоставлены сканеры для компьютерной томографии и медицинские контейнеры. «Это в значительной степени будет способствовать противодействию распространению инфекционных заболеваний и укреплению системы здравоохранения и медицины в стране», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что с помощью этого проекта Япония намерена внести «посильный вклад в обеспечение скорейшей стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией, а также существенно поднять качество медицинских услуг» в Узбекистане.