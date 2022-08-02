На 1 августа предприниматели направили 6916 обращений для открытого диалога с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

В частности, 6344 (91,7%) заявления представляют индивидуальные вопросы бизнеса, а 554 (8,3%) касаются системных проблем. В 2021 году доля личных проблем занимала 86% от общего числа обращений.

Наиболее актуальной проблемой предпринимателей остаются финансирование, кредитование и субсидии — штаб получил 2119 (30,6%) заявок по этому вопросу. Следом идут обращения, связанные с налоговой системой (755/10,9%) и выделением земли (707/10,2%).

Бизнес также подал 260 заявлений касательно инженерно-коммуникационной инфраструктуры, 159 — коррупции и бюрократических преград, 90 — выделения зданий и приватизации, 90 — деятельности госорганов и их вмешательства в экономику, 87 — идей начать бизнес, 85 — торговли, включая тарифных и нетарифных таможенных препятствий.

Кроме того, в республиканский штаб поступило 73 обращения о защите частной собственности, 66 — о льготах и преференциях, 57 — о сфере строительства, 51 — о выдаче разрешений и лицензий, сертификации, 24 — о деятельности биржи, 10 — о госзакупках.

В прошлом году около 42% обращений приходилось на процентные ставки и короткие сроки кредитов, 21% — доступ к земле и зданиям.

В разрезе регионов по количеству поступивших обращений лидирует Ташкент — 613 (8,9%). Дальше идут Сурхандарьинская (605), Кашкадарьинская (580), Наманганская (571), Самаркандская (558) и другие области.

Предприниматели могли отправить проблемы и предложения по своей деятельности до 31 июля. Второй открытый диалог с главой государства планируется провести 20 августа.