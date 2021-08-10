Совещание о подготовке ко встрече президента Шавката Мирзиёева с предпринимателями прошло 9 августа, сообщила пресс-служба главы государства.

На сегодня от предпринимателей поступило более 13,5 тысячи предложений и мнений. Из более чем 12 тысяч вопросов, поднятых предпринимателями, уже решено более половины, говорится в сообщении.

«Судя по обращениям, наиболее актуальной проблемой предпринимателей остаются процентные ставки и короткие сроки кредитов. На сферу кредитования приходится 42% обращений», — отмечается в сообщении.

Президент дал указания привлечь в экономику долгосрочные ресурсы и снизить уровень её долларизации.

Второй по актуальности вопрос — доступ к земле и зданиям. Таких обращений — 21%. Шавкат Мирзиёев поручил направить в регионы рабочие группы и сформировать список земельных участков и зданий, которые выставят на аукцион с 1 сентября.

«Поступление около 1000 обращений по вопросам правовой защиты частной собственности, получения лицензий и разрешений свидетельствует о том, что в этих сферах сохраняются системные проблемы. Изучение обращений показывает также наличие множества проблем с подключением к инфраструктуре», — подчёркивается в сообщении.

На совещании также проанализированы вопросы, касающиеся налоговой и таможенной сфер, использования льгот и преференций.

Глава государства поручил взять под контроль и проследить за решением каждого обращения.

Ранее сообщалось, что президент намерен провести открытый диалог с предпринимателями. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться проблемы предпринимателей, их решение, предложения и инициативы по улучшению бизнес-среды в стране,