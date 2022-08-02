Всемирная организация здравоохранения отмечает, что кровь и её продукты необходимы беременным женщинам и роженицам, у которых возникают кровотечения, детям с тяжелой анемией, хирургическим пациентам, пациентам с заболеваниями крови и костного мозга, иммунной недостаточностью, а также жертвам несчастных случаев.

Согласно данным ВОЗ, для удовлетворения потребностей населения в компонентах крови количество донаций должно составлять не менее 10 на 1000 населения, или 1% от общей численности населения. В Республиканском центре переливания крови «Газете.uz» сообщили, что в Узбекистане этот показатель в 2021 году составил 6,8, на 1000 населения или 0,68% от его общей численности. Очевидно, что уровень донорства в стране недостаточный.

Почему в Узбекистане низкий уровень донорства? Каждый ли человек может стать донором? Какие преимущества есть у доноров крови? Как можно сдать кровь? «Газета.uz» задала эти и другие вопросы заведующей отделением сбора доноров Республиканского центра переливания крови Мукаррам Пулатовой.

Каким требованиям необходимо соответствовать, чтобы стать донором?

Согласно положению о порядке сдачи крови и её компонентов, донорами могут стать граждане Узбекистана и иностранные граждане и лица без гражданства с видом на жительство в Узбекистане, считающие себя здоровыми, в возрасте 18−60 лет с массой тела более 50 кг.

По словам Мукаррам Пулатовой, существуют относительные и абсолютные противопоказания для донорства.





Мукаррам Пулатова.

К относительным относятся пирсинг, татуирование, эндоскопия, иглоукалывание, удаление зубов, аборты, амбулаторная хирургия, беременность и лактация, период менструации, приём алкоголя, контакты с ВИЧ-инфицированными и больными гепатитами, вакцинация и другие (полный перечень противопоказаний). Люди с относительными противопоказаниями могут сдать кровь по истечении определенного промежутка времени.

Абсолютные противопоказания являются пожизненными. К ним относятся онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов зрения, пищеварения, дыхания, печени, вирусные гепатиты В и С, ВИЧ-инфекция, СПИД, проказа, бруцеллёз, туберкулёз всех форм, сифилис и другие инфекционные заболевания, трансплантации органов, психические расстройства и другое (полный перечень состояний, ведущих к бессрочному отводу).

С чем связаны ограничения на донорство крови?

По словам Мукаррам Пулатовой, после посещения стоматолога, пирсинг- или тату-салона потенциальные доноры будут допущены до кроводачи лишь через полгода, несмотря на использование одноразовых инструментов и стерилизации. Это связано с тем, что начальная стадия некоторых заболеваний может протекать скрыто.

«Донорская кровь проходит через множество исследований. Только после подтверждения отсутствия вирусов и инфекционных заболеваний, её разрешается переливать в другой организм. Но есть заболевания, которые, находясь в организме, проявляют симптомы спустя определённый промежуток времени», — рассказала специалист.

Мукаррам Пулатова добавила, что во время инкубационного периода эти заболевания невозможно выявить даже с помощью самых передовых медицинских технологий. В большинстве случаев при нанесении татуировок, пирсинге и других практиках специалисты соблюдают необходимые правила.

«Но мы не имеем права рисковать жизнью человека — пациента, которому будут переливать кровь, — после не засвидетельствованных нами процедур», — подчеркнула Мукаррам Пулатова.





Поэтому был установлен ряд дневных, месячных или годовых ограничений на сдачу крови, пояснила она. По истечении этого периода заболевания или какие-либо осложнения проходят скрытую фазу и появляется возможность их выявления. Если результаты удовлетворительны, люди, желающие сдать кровь, могут стать донорами.

Люди с заболеваниями сердца, лёгких, почек, желудочно-кишечного тракта, крови, а также онкологические больные могут иметь нарушение определенных систем организма даже после выздоровления. После процедуры забора крови уровень гемоглобина падает, и болезнь в уязвимом органе может снова возобновиться, усугубиться и представлять серьезную угрозу для жизни потенциального донора.

Кроме того, такие люди, как правило, принимают множество медикаментов. Поэтому пациентам с такими заболеваниям нельзя становиться донорами крови на протяжении всей их жизни, пояснила Мукаррам Пулатова.

Как проходит забор крови у донора?

Перед кроводачей в центре переливания крови кандидаты проходят обследование в несколько этапов.

Регистрация

В центре переливания крови принимаются граждане Узбекистана с паспортом или айди-картой, военнослужащие с документами о воинском учете (военный билет или личное удостоверение офицера), иностранные граждане и лица без гражданства с видом на жительство в Узбекистане. Сейчас также возможно пройти регистрацию по водительскому удостоверению нового образца.

Мукаррам Пулатова отметила, что все центры переливания крови Узбекистана ведут Единый государственный реестр доноров. В нём содержится информация о донорах и лицах, получивших бессрочный отвод от донорства крови. Если человек сдаёт кровь впервые, его данные также вносятся в эту базу, рассказала Мукаррам Пулатова.





«Раньше всё фиксировалось на бумаге. С 2010 года мы перешли на электронную систему работы. Число приспособленных доноров в базе достигло приблизительно 150 тысяч человек», — добавила она.

На этапе регистрации кандидатам также необходимо заполнить вопросник о своём образе жизни и состоянии здоровья. Он выдаётся на узбекском и русском языках. Потенциальным донорам необходимо дать полные ответы на все вопросы. Если какой-то вопрос не до конца понятен кандидату, сотрудники центров помогут с разъяснением. Если человек отказывается отвечать на вопросы, забор крови не производится.





«Мы не знаем, какой образ жизни люди ведут. Вот почему их личные ответы имеют большое значение. Человек, который не желает никому зла, ответит на вопросы честно. Для предотвращения обмана за анкетой он подписывает расписку о том, что ничего не скрывает и осведомлён, что при даче ложных сведений будет привлечён к ответственности», — объясняет специалист.

«В одном из центров переливания крови кандидат в доноры ответил отрицательно на вопрос о контактировании с больным СПИДом в течение последних шести месяцев. Но в составе крови, взятой на анализ, был обнаружен СПИД. Оказалось, донор, жена которого была заражена этой инфекцией, скрыл это. В отношении него были приняты меры», — рассказала Мукаррам Пулатова.

Осмотр врача

Кандидат, прошедший этап анкетирования, допускается к врачебному осмотру. Врач измеряет его кровяное давление, осматривает кожу и беседует с ним, задавая вопросы, связанные со сдачей крови. Врач соблюдает правила врачебной этики. На полученную от донора информацию распространяется сила врачебной тайны.

Лабораторные анализы

Если результаты удовлетворительны, кандидата отправляют на определение уровня гемоглобина, группы крови, резус-фактора. Для этого кровь берут из пальца. Уровень гемоглобина в крови должен составлять не менее 120 г/л у женщин и 128 г/л у мужчин. После этого кандидатов допускают до кроводачи.





Сдача крови

Объём крови, который может сдать донор, зависит от его состояния. Минимальный забор составляет 350 мл, максимальный — 450 мл. Согласно положению о порядке сдачи крови и её компонентов, забор может достигать 500 мл.





«Здесь основные критерии — это вес и пол. У мужчин, которые весят меньше 70 кг, женщин (даже если они весят больше 80 кг), у людей, которые сдают кровь впервые и немного опасаются этого, часто берём 350 мл. А у мужчин весом от 75 кг берем по 450 мл», — уточнила Мукаррам Пулатова.

Кровь из вены набирается в специальный контейнер. На нём фиксируют имя и фамилию донора, группу крови, резус-фактор и дату забора. Если донор сообщает, для кого он сдал кровь, также указывается имя реципиента. Из этой информации он может узнать, чью кровь ему переливают.





Интервал сдачи крови составляет каждые два месяца для мужчин и три месяца для женщин.

Исследование полученной крови методами ИФА и ПЦР

Для получения результатов анализов крови требуется два дня. Результаты анализов на определение группы крови, резус-фактора, уровня некоторых печеночных ферментов, а также наличие бруцеллёза готовы в день кроводачи.

Результаты анализов на гепатиты В и С, ВИЧ и сифилис занимает больше времени. Поэтому кровь исследуется в два этапа. Двухэтапная система исследования крови принята во многих странах. В Республиканском центре переливания крови её внедрили в 2022 году.





«Первый этап — метод ИФА (иммуноферментного анализа — ред.), — рассказала Мукаррам Пулатова. — Если на этом этапе обнаруживается какое-либо заболевание, кровь уничтожается. А чистая кровь проверяется методом ПЦР (полимеразная цепная реакция — ред.). Здоровая кровь допускается на переливание и передаётся в отделение, где хранятся готовые продукты Центра переливания крови. А оттуда — в лечебно-профилактические учреждения».

Во всех лечебно-профилактических учреждениях есть экспедиторы крови. Они приходят в центры переливания для получения крови и её продуктов на основании заявки.

Виды донорства крови

Из крови получают два типа компонентов: эритроцитную массу и плазму. Забор этих продуктов, а также хранение и использование различаются.

Эритроцитарная масса используется при большой кровопотере (травмы, хирургические операции, роды), для лечения тяжёлой анемии, когда костный мозг не производит достаточно эритроцитов (например, при химиотерапии, лейкемии).

Плазма используется в лечебных целях в хирургии, акушерстве и гинекологии, онкологии, а также для приготовления препаратов донорской плазмы крови, например, альбумина. Альбумин применяется в случае шока, ожогов, гнойно-септических заболеваний и других.





Для получения плазмы отбираются доноры, вес которых превышает установленную норму в 60 кг, и обладающие сильным иммунитетом.

Кроводача эритроцитной массы занимает 30 минут, а сдача плазмы может затянуться на час. При сдаче эритроцитной массы процесс завершается сразу после кроводачи. Во втором случае из крови выделяют плазму, а эритроцитную массу повторно вводят в организм донора.

Кровь, полученную для извлечения плазмы, немедленно помещают в центрифугу. Здесь кровь распадается на плазму и эритроцитную массу. Плазма помещается в стерильные контейнеры.





Процесс забора плазмы происходит без непосредственного вмешательства человека. Специальный аппарат сам забирает кровь, отделяет плазму и возвращает эритроцитную массу обратно.

Хранение

Эритроцитарную массу можно хранить до 35 дней в холодильнике при температуре 2−8 градусов. Массу нельзя переохлаждать или перегревать. В противном случае, кровь станет непригодной для использования.

Плазма может храниться в замороженном виде до двух лет. При температуре -18 градусов она хранится 3 месяца, при -25 градусах — год и при -40 — 2 года.





Мукаррам Пулатова уточнила, что непригодная для использования кровь нейтрализуется в 3% гипохлорите натрия в течение часа, а затем сливается в канализацию.

Рекомендации для доноров до и после кроводачи

Перед кроводачей донору необходимо позавтракать. Пища должна быть лёгкой. Накануне донации кандидаты должны воздержаться от употребления в пищу острого, солёного, жирного, молочных продуктов, а за двое суток — алкоголя. По словам Мукаррам Пулатовой, причина в том, что употребление таких продуктов и блюд может привести к нарушению качества крови.

Кроме того, донорам необходимо выспаться. Забор крови у плохо отдохнувшего организма может привести к обмороку и сильной слабости.

В жаркие летние дни прием в Республиканском центре переливания крови длится с 8:00 утра до 14:00—15:00 , в остальное время — до 17:00. Это связано с тем, что в самые жаркие часы организм доноров теряет много жидкости вместе с потом. Забор крови может изнурить их. В «чиллю» Мукаррам Пулатова рекомендует донорам приходить раньше.

Для исключения обморока после сдачи крови донорам рекомендуется лежать хотя бы пять минут.





Особых рекомендаций по питанию после кроводачи нет. Необходимо лишь пить больше воды и не заниматься тяжелым физическим трудом. Потерянное количество жидкости организм восстанавливает в течение 36 часов. Для полного восстановления уровня гемоглобина мужчинам требуется 60 дней. У женщин процесс занимает до трёх месяцев из-за менструации.

Какие риски имеются при сдаче крови?

Центр использует исключительно одноразовые расходные материалы, а медицинские работники работают в перчатках, поэтому риск заражения при кроводаче исключен.

Наиболее «серьёзный» риск — потеря сознания. В ходе забора крови медработники спрашивают донора о самочувствии. Если он сообщает, что чувствует слабость, процесс прерывается, а кровь возвращается донору для восстановления. Зачастую доноры теряют сознание, если они не позавтракали или плохо отдохнули.





Если донор теряет сознание, ему оказывается первая помощь: человека укладывают, поднимают ноги, измеряют давление и вводят препараты, повышающие давление (дексаметазон, кордиамин). Человеку требуется 5−10 минут, чтобы прийти в себя.

Какой группы/резус-фактора крови недостаёт больше всего?

По словам Мукаррам Пулатовой, потребность в крови с отрицательным резус-фактором всегда высокая. Среди населения всего мира, включая Узбекистан, чаще встречаются люди с положительной II группой крови.

«Иногда мы сами удивляемся. Пациенты с определенной группой крови одновременно чувствуют себя плохо. За последние десять дней потребность в положительной крови I группы значительно выросла. Несколько больниц запросили именно эту группу крови. В такие моменты сложно найти и предоставить кровь», — добавила Мукаррам Пулатова.

Иногда кровь, которую запрашивают в различных больницах, не получается найти в Республиканском центре переливания крови. В такие моменты сотрудники обзванивают доноров по базе и просят о помощи.





«Я не помню, чтобы в Республиканский центр переливания крови привозили кровь из других регионов, — отметила специалист. — Потому что кровь имеет установленную температуру хранения — 2−8 градусов. Для этого потребуются специальная техника, холодильники. А вывоз за границу и ввоз продуктов крови из-за границы запрещён законодательством».

В случаях, когда необходимая группа крови не находится в центре переливания, родные пациентов, как правило, обращаются к гражданам через социальные сети.

«Мы пережили очень сложную ситуацию во время пандемии. Дороги были закрыты, машины не ездили. Доноров не было, но были больные. Им нужна была кровь. В конце концов, от безысходности мы сделали объявления в социальных сетях. Люди приходили пешком из других районов, чтобы сдать кровь», — рассказала специалист.

Где можно сдать кровь?

Помимо Республиканского центра переливания крови в Ташкенте кровь и её компоненты безопасно можно сдать в следующих учреждениях:

Научное производственное предприятие препаратов крови (Яшнабадский район, пр. 1-й Мавляна Риёзи, 2);

Научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови (Чиланзарский район, просп. Бунедкор, 42А);

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени В. Вахидова (Чиланзарский район, ул. Кичик халка йули, 10);

2-я клиника Ташкентской медицинской академии (Алмазарский район, ул. Фараби, 2);

Центральный военный клинический госпиталь при Министерстве обороны (Мирзо-Улугбекский район, ул. Зиёлилар, 4).





В областных центрах и Нукусе сдать кровь можно в центрах переливания крови:

Самаркандская областная станция переливания крови (Самарканд, ул. Памирская, 7);

Ферганская областная станция переливания крови (Фергана, ул. Маданият, 12А);

Андижанская областная станция переливания крови (Андижан, ул. Кушарик, 39а);

Республиканская Станция переливания крови (Нукус, ул. Х. Реджепова);

Джизакская областная станция переливания крови (Джизак, ул. Шифокор, махалля Ташляк, 3);

Центр службы крови Кашкадарьинской области (Карши, ул. Навои, 3-q микрорайон);

Навоийская областная станция переливания крови (Навои, ул. Л. Толстого, 18);

Наманганский областной центр переливания крови (Наманган, ул. Бобуршох, 12);

Сурхандарьинская областная станция переливания крови (Термез, ул. Баркамол авлод, 44);

Сырдарьинская областная станция переливания крови (Гулистан, ул. Н.Закирова, 330);

Бухарская областная станция переливания крови (Бухара, ул. Чулпон, 12);

Ташкентская областная станция переливания крови (Чирчик, ул. Заковат, 20а);

Ферганская областная станция переливания крови (Фергана, ул. Маданият, 12);

Хорезмский областной центр переливания крови (Ургенч, ул. Мангуберди, 12А).

Права и возможности доноров

Сдача крови имеет ряд преимуществ для донора. Из-за постоянного обновления крови снижается риск развития сердечных приступов, инсультов и других заболеваний. Кроме того, доноры получают бесплатное обследование и результаты биохимических, клинических анализов, а также проверку на наличие гемотрансмиссивных заболеваний.

В Республиканском центре переливания крови доноры получают сладкий чай и еду. Во время выездного забора крови у доноров различных вузов, заводов, банков и военных частей, донорам дают сладкий чай, печенье и 2 кг сахара.





Донорам крови выдаётся справка об отводе от работы в день кроводачи. Кроме того, они получают один дополнительный выходной день в год с условием сохранения размера заработной платы. Выходной можно приобщить к отпуску.

Мукаррам Пулатова отметила, что руководители, не позволяющие своим сотрудникам воспользоваться дополнительными выходными, нарушают установленные законом права доноров.

Согласно положению о порядке сдачи крови и её компонентов, донорство бывает платным и безвозмездным. В Республиканском центре переливания крови платная система в основном используется для доноров плазмы. Причина в том, что таких доноров найти трудно.

Мукаррам Пулатова уточнила, что редкие резус-отрицательные доноры сдают 600 мл плазмы, что стоит около 330 тысяч сумов. За такое же количество плазмы иммунные доноры (вид донорства, когда у донора путём введения безопасной вакцины создаётся активный иммунитет к определённым заболеваниям) получают 240 тысяч сумов.

С 2014 года учреждён нагрудный знак «Почётный донор Республики Узбекистан». Им награждаются люди, безвозмездно сдавшие свою кровь не менее 40 раз или её компоненты не менее 60 раз. Им выдается разовое денежное вознаграждение в размере пятикратной минимальной заработной платы (сейчас она равна 4,6 млн сумов). Почётные доноры также получают возможность не платить за питание в случае лечения в больнице.

Причины неустойчивого донорства

«Количество доноров увеличивается с каждым годом за счёт того, что добровольных доноров становится больше. Но вместе с этим растёт и население Узбекистана. Поэтому мы ещё не достигли однопроцентного соотношения, установленного ВОЗ. Из-за высокой рождаемости этот показатель остаётся низким. В странах с высоким уровнем дохода донорами являются 2−4 процента населения. Это всё результаты низкой рождаемости у них», — рассказала Мукаррам Пулатова.

Она добавила, что неустойчивость донорства в Узбекистане зависит и от пропаганды.





«К примеру, за неделю до „Всемирного дня донора“ — 14 июня, журналисты часто приходят на съёмки и репортажи. В это время население получает информацию, вспоминает о донорстве, и приток доноров увеличивается. Но кровь нужна в течение всего года, а не только в июне. Поэтому пропорционально этому пропаганда также должна продолжаться круглый год», — подчеркнула эксперт.

Специалист отметила, что порой даже те, кто не соответствует требованиям для донорства по возрасту и весу, хотят сдать кровь.

«Наши худенькие девочки просят меня взять у них кровь. Мы не производим забор при недовесе даже в килограмм или два. Мы говорим им, что они ещё много раз сдадут кровь, когда станут немного старше. Потому что в донорстве первое впечатление важнее всего», — отметила Мукаррам Пулатова. Если первое впечатление позитивное, донор может вернуться для сдачи крови, добавила она.

Как повысить уровень донорства

По словам Мукаррам Пулатовой, уровень донорства не повысится и не нормализуется, если проводить акции лишь несколько раз в год. Во время акций количество крови внезапно увеличивается. Если нет соответствующего спроса, она может и не использоваться. А неиспользованная до указанного срока кровь теряет свою пригодность.

«В больницах, прикреплённых к Республиканскому центру переливания крови, потребность в эритроцитной массе очень высока. У нас есть возможность хранить плазму до двух лет, но эритроцитную массу мы не можем хранить дольше 35 дней. После указанного срока её приходится выбрасывать. Поэтому мы стараемся скорректировать числа акций в год и установить ограничение на количество доноров», — добавила эксперт.

По словам основателя проекта «Donortop.uz» для помощи в быстрой связи доноров и людей, нуждающихся в крови в Узбекистане, Ильхома Болтабоева, для роста числа доноров также важны другие стимулы.

«Одноразовые акции не являются единственным решением. Человек, который сдаёт кровь по акции, в большинстве случаев повторит это действие только тогда, когда будет следующая акция. Если бы акции воздействовали на решение о продолжительном донорстве, сегодня Узбекистан имел бы более высокий донорский индекс», — сказал он.

Ильхом Болтабоев считает, что если стимулировать доноров деньгами, их интерес останется низким. Более эффективным стимулом, на его взгляд, могут стать определённые привилегии: скидки на книги, учебные курсы, общественный транспорт, билеты на поезда и самолёты, различные концерты и другие покупки.

«Добровольных доноров должно быть больше, чтобы родственники пациента не испытывали трудности»

Обычно граждане приходят сдать кровь близкому человеку или в качестве волонтёра. Мукаррам Пулатова рассказала, что 10 лет назад 15% доноров были добровольными, а 85% сдавали для родственников. В настоящее время этот показатель выровнялся.

«Добровольные доноры принимаются без очереди. У них есть высокая вероятность вернуться для сдачи крови. Потому что они приходят сдавать кровь, даже не зная, кому она будет перелита. Если их ряды пополнятся, будет легче родственникам, чьи близкие люди пострадали», — пояснила Мукаррам Пулатова.

«Кроводача — это героизм. Просто представьте, что благодаря капле вашей крови сердце другого человека продолжает биться. Мне кажется, чувство спасения человеческих жизней превыше всего», — добавила она.

Мукаррама Пулатова отметила, что необходимо стремиться больше сдавать кровь добровольно, чтобы родственникам пациентов не было сложно.

«Они и так находятся в тяжелом психологическом состоянии и стрессе, когда несчастье обрушивается на голову близкого им человека. В такое время им брать себя в руки или бегать за лекарствами, или сдавать кровь? Кровь, которую мы сдаём сегодня как доноры, в будущем вернётся нам и нашим близким. Потому что добро всегда возвращается. Вероятно, в другом виде», — сказала Мукаррам Пулатова.