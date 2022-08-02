За первое полугодие в Узбекистане зарегистрировано 712 тысяч договоров купли-продажи автомобилей, что в 2,1 раза больше аналогичного периода прошлого года, сообщает Центр экономических исследований и реформ.

С начала года значительно выросли продажи машин во всех регионах Узбекистана. В частности, наиболее высокие темпы роста отмечены в Наманганской — 3 раза (+45,4 тысячи), Андижанской — 2,5 раза (+32,2 тысячи), Бухарской — 2,4 раза (+24,7 тысячи), Сурхандарьинской — 2,4 раза (+23,9 тысячи) и в Ферганской областях — 2,4 раза (+45,7 тысячи).





За шесть месяцев число сделок увеличилось на 375 тысяч. Основная часть прироста приходится на вторичный рынок — 82% (308 тысяч). Скорее всего, это связано с отменой сбора за покупку автомобилей, благодаря чему населению больше не приходится оформлять «генеральные доверенности».

Ещё 17% (64,4 тысячи) обеспечило увеличение объемов производства автомобилей в стране, около 1% (2,6 тысячи) — импорт.

На первичном рынке покупатели приобрели чуть больше 170 тысяч автомобилей, из которых 160,3 тысячи — отечественного производства. Это на 67 тысяч или 1,6 раза больше, чем в первой половине 2021 года (103 тысячи).

Среди регионов наибольший рост отмечен в Ташкенте — 1,7 раза (+18 тысяч), Ферганской — 1,8 раза (+6 тысяч), Самаркандской — 1,6 раза (+5,6 тысячи), Хорезмской — 1,8 раза (+5,6 тысячи), Андижанской — 1,7 раза (+4,9 тысячи) и Бухарской — 1,7 раза (+4,8 тысячи) областях.





На вторичном рынке продано 542 тысяч автомобилей, что на 308 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Столь резкий рост купли-продажи машин обусловлен полной отменой с 1 января 2022 года сбора за регистрацию и перерегистрацию автомобилей, а также госпошлины за нотариальное удостоверение договора, отметили в ЦЭИР.





За шесть месяцев зарегистрировано около 9800 иномарок, что больше в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Около 51% этих продаж приходится на Ташкент.