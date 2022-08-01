В начале августа заканчивается «чилля» — обычно самый жаркий период летнего сезона в Узбекистане. Пресс-служба Узгидромета опубликовала обзор того, каким может быть последний месяц лета.

Согласно многолетним климатическим данным, в среднем август в стране бывает на 1,5−2,5 градуса прохладнее июля. Пиковые значения температуры по большей части территории Узбекистана в августе тоже ниже июльских максимумов.

В Ташкенте самая высокая температура воздуха в июле составила +44,6 градуса (в 1997 году), а в августе — +43,1 градуса (1944 год). На крайнем юге страны, в Термезе, самая высокая температура в июле была +48,6 (1914 год), в августе — +46,3 (1947 год).

Очень высокие значения температуры — по центральным районам до +42…+43, по югу — до +45…+46 — наблюдаются далеко не каждый год. Гораздо чаще в августе бывает по одному-три дня с температурой +39…+41 градус, по югу — до +42…+43 градусов.

«Август — самый сухой месяц в Узбекистане, дожди выпадают очень редко, по большей части территории в среднем бывает от одного до трёх дней с небольшим дождём. Однако бывают исключительные случаи, когда в этот сухой месяц в отдельных районах отмечаются ливневые дожди значительной интенсивности», — отметили в Узгидромете.

26 августа 2020 года по центральным областям Узбекистана прошли сильные ливни с количеством осадков 10−34 мм. В Ташкенте в этот день выпало 17 мм — это абсолютный рекорд по количеству суточных осадков в августе.

В текущем году август начнется с относительно комфортных температурных значений. Дневная температура воздуха в первой пятидневке месяца будет в пределах +33…+38. Такой же температурный фон будет преобладать до конца месяца.

В то же время не исключены кратковременные (по одному-два дня) периоды повышения температуры по центральным районам до +40…+41, по югу и пустынной зоне — до +41…+42 градусов. В отдельные дни августа местами по Узбекистану не исключено выпадение кратковременного дождя.