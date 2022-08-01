На этой неделе в Ташкенте впервые пройдут трёхсторонние переговоры глав министерств иностранных дел, торговли и транспорта Узбекистана, Турции и Азербайджана. Об этом на брифинге в понедельник сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

«Это совершенно новый механизм», — отметил он, напомнив, что переговоры организуются согласно договорённостям президентов трёх государств.

«В повестку дня переговоров вошли вопросы дальнейшего развития межрегионального сотрудничества, перспективы сотрудничества в сферах инвестиций, инноваций, транспорта, коммуникаций», — отметил Шерзод Асадов.

Ожидается, что глав МИД Турции и Азербайджана Мевлюта Чавушоглу и Джейхуна Байрамова примет президент Шавкат Мирзиёев.