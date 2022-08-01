Организаторы чемпионата мира по таэквондо среди кадетов, который прошёл в городе Софии (Болгария), назвали узбекистанку Лайло Хасанову лучшей девушкой-таэквондисткой. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации таэквондо WT Узбекистана.

Всего в соревнованиях приняли участие 16 спортсменов, из них 10 завоевали медали:

Золото — Лайло Хасанова;

Серебро — Дилмурод Маъруфжонов;

Бронза — София Хан, Ахаджон Мухторов, Жавохир Хидоятов, Нигора Аъзамжонова, Омина Эргашева, Розалина Толибжанова, Оминахон Камалова, Мубина Бобосаидова.

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