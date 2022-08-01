С 1 августа запущены три новые возможности обучения профессиям для 500 молодых людей с инвалидностью на первый год, сообщил директор Агентства по делам молодёжи Алишер Саъдуллаев.

Молодые люди могут подать заявку через Единый портал интерактивных госуслуг:

на получение субсидии на покрытие стоимости обучения;

на выделение субсидии на приобретение оборудования и инструментов труда;

на получение субсидии на покрытие расходов проживания и транспорта в период обучения.

«Позавчера мы познакомились с Зухрой, которая только начали изучать программирование в Академии Astrum, и ее мамой Марзиёй. Было ясно, что Зухра человек амбициозный, хочет позитивных перемен и роста в своей жизни. В свою очередь, мы взяли на себя обязательство покрыть расходы на её обучение, если она благополучно сдаст экзамены», — сообщил Алишер Саъдуллаев.

«Зухра сказала нам, что ей также нужен ноутбук и WiFi-роутер в качестве рабочих инструментов — дай Бог, мы ей в этом тоже поможем. Для нас очень важно, чтобы она нашла своё место в жизни, чтобы наши женщины приобрели хотя бы одну современную профессию», — заключил он.