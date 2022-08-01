В Северном Косово 31 июля обострилась обстановка из-за введения его властями с 1 августа временных документов, которые должны получать при въезде граждане Сербии. Новые ограничения в основном должны коснуться жителей Косовской-Митровицы, где проживают преимущественно этнические сербы, сообщило BBC.

Кроме того, водители на автомобилях с сербскими номерами должны будут переоформить их на косовские, чтобы попасть на территорию страны. При этом Сербия не признает независимость Косова и считает этот город своей территорией. В Косово базируются международные силы безопасности (КFOR) НАТО.

В воскресенье жители Косовской-Митровицы начали устанавливать баррикады, а также включали сирены воздушной тревоги. По данным СМИ, полиция сообщила о стрельбе в нескольких местах на севере Косово, пострадавших нет.

Позже власти Косово приняли решение отложить на месяц введение новых правил въезда в страну для граждан Сербии.

«Как сообщила администрация в Приштине, эти меры будут отложены до 1 сентября, если в понедельник будут убраны баррикады на пунктах пропуска на административной границе», — сообщает местное телевидение. Отмечается, что такое решение принято по просьбе американских властей.