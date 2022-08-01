На должность первого заместителя хокима Андижанской области по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности — начальника главного управления экономического развития и сокращения бедности назначен Дилшадбек Абдумаликович Каримов. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

До этого назначения Дилшадбек Каримов (1980 года рождения) работал заместителем директора Департамента комплексного развития территорий Министерства экономического развития и сокращения бедности Узбекистана.

В 2005 году окончил Андижанский инженерно-экономический институт, в 2014 году — Академию государственного управления при президенте Узбекистана.

В разные годы работал заместителем хокима Кургантепинского района области по вопросам экономики и социального развития, по вопросам развития сферы услуг и предпринимательства, первым заместителем хокима Кургантепинского района — хокимом города Карасу и занимал другие должности.

С февраля 2021 года первым заместителем хокима Андижанской области был Отабек Турсунов.