На должность первого заместителя хокима Андижанской области по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности назначен Отабек Равшанбек угли Турсунов, сообщила пресс-служба областной администрации. На этом посту он сменил Абдужаббора Хусановича Эгамбердиева, перешедшего на другую работу.

Отабек Турсунов (1984 г. р.) является выпускником Андижанского инженерно-экономического института (2007). В разные годы работал в системе государственного налогового управления Андижанской области, до нынешнего назначения возглавлял ГНУ.

Заместителем хокима области — начальником управления по поддержке махалли и семьи назначен Махамаджон Садикжанович Нишонов. Прежний руководитель управления Шакиржон Балтабаев был освобожден от должности по состоянию здоровья.

Махамаджон Нишонов (1969 г. р.) — выпускник Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (1992) и Академии Министерств внутренних дел Узбекистана (2004). До этого был заместителем главы областного УВД — начальником Главного управления профилактики правонарушений УВД. Ранее возглавлял отделы внутренних дел Патхаабадского и Шахриханского районов области.

В хокимияте также сообщили об утверждении Элёрбека Закировича Набижонова хокимом Кургантепинского района Андижанской области.





Элёрбек Набижнов (1979 г. р.) в 2000 году окончил Андижанский инженерно-экономический институт, а в 2014-м — магистратуру Ташкентского государственного экономического университета. До этого был председателем наблюдательного совета районной компании Khantex Group. Ранее работал в банковской сфере.