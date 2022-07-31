29 июля примерно в 13:00 на улице Истиклол в Бектемирском районе Ташкента произошло ДТП с участием автомобиля Matiz и бетономешалки Howo, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.





По данным ведомства, водитель Matiz Ш. Х. (2002 года рождения) существенно превысил скоростной режим, потерял управление и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся грузовиком под управлением Д. Д. (1992).

В результате аварии водитель Matiz получил телесные повреждения тяжёлой степени и скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного Кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Ведётся следствие.

По данным СБДД ДОБ МВД, за первое полугодие в Узбекистане произошло 3559 ДТП, в которых травмы получили 2775 человек и скончались 784. За этот период в Ташкенте официально зафиксировано 413 ДТП, в результате которых пострадали 377 человек и скончались 36. Причина почти половины всех ДТП в столице — превышение скорости.