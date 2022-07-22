За первое полугодие 2022 года в Ташкенте уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий, а также показатели смертности и травматизма. Об этом на сессии столичного кенгаша народных депутатов 15 июля сообщил заместитель начальника УБДД ГУВД Ташкента Рустам Максудхаджаев.

В январе-июне официально зарегистрировано 413 ДТП, что на 25, или 5,7%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года. В них травмы получили 377 человек (за тот же период 2021 года — 389) и погибли 36 человек (44).

В авариях со смертельными исходами скончались 21 пешеход (58,3%), 8 водителей (22,2%), 5 пассажиров (14%) и 2 велосипедиста (5,5%).

По данным УБДД, из 413 ДТП 361 совершили мужчины, 52 — женщины. 250 аварий (60,5%) произошли в дневное время и 163 (39,5%) — в ночное.

233 ДТП, или 56,4%, произошли с участием пешеходов. Из них только в 83 случаях (35,6%) пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

Причиной 201 аварии (48,6%) стало превышение водителями разрешённой скорости, 65 (15,7%) — несоблюдение правил пересечения перекрестка, 45 (11,9%) — неопытность водителей.

В 230 случаях (55,7%) участниками ДТП были водители в возрасте 18−32 лет.

Несовершеннолетние стали участниками 61 ДТП, в результате которых погибли 4 детей. 10 из всех аварий произошли рядом со школами.

Для предотвращения превышения скорости водителями и ДТП с участием пешеходов, в первую очередь несовершеннолетних, были установлены 18 искусственных неровностей в местах скопления людей, сообщил представитель руководства УБДД.

Сотрудники службы оформили свыше 48,4 тысячи административных протоколов в отношении пешеходов за нарушение правил ПДД и 8790 протоколов на водителей за нарушение требования пропустить пешехода.

С помощью 62 устройств фото- и видеофиксации нарушений за полгода было выявлено 300,3 тысячи нарушений скоростного режима и назначены штрафы на 95,7 млрд сумов.

За шесть месяцев зарегистрировано 44 случая, когда водители оставляли место ДТП (за тот же период 2021 года — 20).

Служба безопасности дорожного движения МВД ранее сообщила, что за первое полугодие в Узбекистане произошло 3559 ДТП (снижение на 5,2%), в которых травмы получили 2775 человек (-2,4%) и скончались 784 (-13,9%). Причиной почти четверти ДТП является превышение скорости. Почти половина связана с наездом на пешеходов.