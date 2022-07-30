Президент Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем дружбы народов, отмечаемый 30 июля.

По его словам, в нынешнюю эпоху глобализации все более острый характер приобретают такие вызовы, как жесткая конкуренция, вооруженные конфликты, борьба за сознание и умы людей, в первую очередь молодежи, терроризм, экстремизм, сепаратизм, торговля людьми.

«Безусловно, всех нас не могут не беспокоить усиливающиеся из-за экономического кризиса и особенно пандемии вызовы, представляющие угрозу таким священным ценностям, как взаимоуважение, дружба, доброта и милосердие. Мы хорошо осознаем, насколько важно в такое непростое время постоянно быть бдительными, внимательными, как бесценное достояние беречь стабильность, еще более укреплять в обществе дух большой и единой многонациональной семьи», — заявил он.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что народ Узбекистана «объединяет общая великая цель — мир в стране, процветание Родины и благополучие народа».

«У всех нас одна Родина. Мы — дети родного Узбекистана. У нас, живущих на этой священной земле представителей всех наций, одно прошлое и настоящее, одна судьба… Каждый наш соотечественник, который живет и трудится во имя такой благородной цели, обязательно сможет осуществить свои заветные мечты. Наше государство и общество мобилизует для этого все силы и возможности», — сказал он.

Президент в связи с Днём дружбы народов подписал указ о награждении ряда активистов.