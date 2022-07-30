В ночь на 29 июля в хостеле на первом этаже 16-этажного дома в Москве произошел пожар, в результате которого погибли 8 человек, еще 4 пострадали. Среди погибших — двое граждан Узбекистана, сообщили в Агентстве по внешней трудовой миграции.

По предварительным данным, погибшиим оказались С. Н. (2003 года рождения) и А. А. (1986). Агентство сообщило, что будут приняты все меры для доставки тел соотечественников на родину.

Фото: msk1.ru.

Как сообщает ТАСС, информация о пожаре поступила оперативникам в 23:47. Возгорание площадью 150 кв. м произошло в общежитии по улице Алма-Атинской, дом 7, корпус 2 на первом этаже, где находится хостел. Пожар удалось потушить в 00:47.

По словам очевидцев, хостел открыли в мае 2019 года. Он имеет отдельный вход с торца дома, а на всех окнах — решетки. В пресс-службе АО «Мосгаз» уточнили, что здание не газифицировано.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, владеющая хостелом фирма открылась три месяца назад. По данным базы СПАРК, владевшее хостелом юридическое лицо находилось на стадии банкротства.

В Главном следственном управлении Следственного комитета по Москве сообщили, что в качестве основной версии причины пожара рассматривают неисправность электропроводки.

Как сообщил агентству врио начальника ГУ МЧС по Москве Александр Румянцев, действия пожарных были правильными. Спасению людей помешали решетки, установленные на окнах, и сигнализация, которая не сработала в момент возгорания.

Фото: msk1.ru.

По словам очевидцев, на которых ссылается информагентство, эвакуационный выход из хостела был заблокирован. В экстренных службах сообщили, что сигнализацию могло отключить руководство хостела.

По данным МЧС, последняя проверка на соответствие требованиям пожарной безопасности проводилась в хостеле в июне, в результате было выявлено семь нарушений, руководству хостела было объявлено предостережение.

В результате пожара погибли также граждане России, Беларуси и Азербайджана, пишет «Интерфакс».

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).