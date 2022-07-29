И. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, выступая на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, ознакомил коллег с ходом подготовки саммита ШОС в Самарканде 15−16 сентября.

Во встрече также приняли участие министры иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, Казахстана Мухтар Тлеуберди, Китая Ван И, Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, Пакистана Билавал Бхутто Зардари, России Сергей Лавров и Таджикистана Сирожиддин Мухриддин.

«Мы настроены на проведение саммита в очном формате, что позволит организовать доверительный обмен мнениями между нашими лидерами по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки, особенно с учётом текущих международных тенденций», — сказал он.

По словам Владимира Норова, национальные координаторы согласовали солидный пакет документов саммита, «призванный продемонстрировать динамичное развитие ШОС, растущий потенциал организации и её способность адекватно и эффективно отвечать на современные вызовы».

В проекте главного политического документа саммита — Самаркандской декларации — отражены консолидированные позиции стран по наиболее важным региональным и глобальным вопросам, отметил и. о. главы МИДа. Обозначены совместные подходы к обеспечению региональной стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития, усилению транспортной взаимосвязанности, а также углублению культурного диалога.

На саммите, по словам Владимира Норова, также планируется подписать комплексный план по реализации договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, концепцию транспортной взаимосвязанности, программу промышленной кооперации и положение о почетном звании «Посол доброй воли ШОС».

«Несмотря на постпандемические трудности и сложный международный контекст, ШОС продолжает оставаться востребованной и эффективной площадкой для прямого общения, поддержания межгосударственного диалога по многим ключевым вопросам, а также способствует решению стоящих перед нами общих задач», — сказал Владимир Норов.

В этой связи он обратил внимание коллег на аспекты дальнейшего развития деятельности организации.

«Мы становимся свидетелями эпохи фундаментального перелома в международных отношениях и глобального переустройства. Этот процесс сопровождается усилением факторов нестабильности и экономической неопределенности, — сказал Владимир Норов. — Опасные тенденции возрастают в сфере информационной безопасности, которые все более широко проявляются в интернете, создании киберугроз, распространении экстремистских, сепаратистских и террористических призывов, а также фейковых новостей в подрывных целях».

«В этой связи как никогда актуальным становится проявление ещё большей сплочённости в противостоянии этим вызовам и силам „трёх зол“. Государствам ШОС необходимо консолидировать совместные усилия по защите от информационных и других новых угроз, — сказал и. о. главы МИДа. — Назрел вопрос адаптации деятельности РАТС (Региональной антитеррористической структуры — ред.) ШОС к меняющимся реалиям в сфере безопасности, в том числе в противостоянии киберпреступлениям».





Он также отметил, что «последние тенденции подтверждают исключительную важность обеспечения стабильности и развития в Центральной Азии — географическом ядре ШОС».

Стратегическим условием обеспечения безопасности и устойчивого развития на пространстве ШОС остается установление долгожданного мира и стабильности в Афганистане, добавил Владимир Норов.

Он отметил, что международная конференция по Афганистану, состоявшаяся на днях в Ташкенте, «стала первым в истории форумом, с площадки которой были озвучены конкретные предложения по выводу страны из глубокого кризиса».

«Мировое сообщество снизило градус критики в отношении новых властей страны, ставя во главу угла содействие экономическому возрождению Афганистана», — заявил Владимир Норов, добавив, что Узбекистан продолжает выступать за разморозку активов Афганистана.

Кроме того, сказал он, Узбекистан считает необходимым более активно содействовать восстановлению экономики Афганистана, реализовать крупные инфраструктурные проекты, в том числе с участием государств ШОС и всячески поддерживать стремление Афганистана интегрироваться в региональные экономические процессы.

«Важно наладить диалог и взаимодействие с афганской стороной по вопросам борьбы с международным терроризмом, организованной преступностью и наркотрафиком», — заявил также он.

И. о. главы МИДа отметил, что следует глубоко проанализировать и по-новому взглянуть на всё еще не задействованные резервы ШОС.

«Наиболее эффективный путь реализации огромного потенциала нашей организации — это активизация реального сотрудничества в таких востребованных направлениях как торговля, транспорт, промышленная и технологическая кооперация, цифровая трансформация и искусственный интеллект, „зеленая экономика“ и климатическая адаптация», — сказал он.





На достижение этих задач направлена в частности инициатива Узбекистана по созданию в Самаркандской области индустриальной зоны «Узбекистан — ШОС», добавил и. о. министра.

«Новый этап развития ШОС ознаменуется началом второй волны её расширения. Узбекистан рассматривает это как естественный процесс, свидетельствующий об эволюции нашей организации. Хотел бы отметить достигнутый прогресс на пути к полноправному членству Ирана. Запущен процесс изучения заявки Беларуси», — сказал Владимир Норов. К подписанию, по его словам готовы меморандумы о предоставлении Египту, Саудовской Аравии и Катару статуса партнера по диалогу ШОС. На Самаркандский саммит также выходят решения по началу процедуры предоставления Бахрейну и Мальдивам статуса партнёра по диалогу. Предстоит выработка консолидированных подходов к вопросу о предоставлении Азербайджану, Армении, Камбодже и Непалу статуса наблюдателя при ШОС.

«Совместными усилиями мы сможем выполнить все стоящие перед нами задачи», — отметил в заключение Владимир Норов.

На брифинге по окончании встречи и. о. главы МИДа также сообщил, что в рамках саммита в Самарканде планируется подписать меморандумы о взаимопонимании ШОС с Лигой арабских государств, специализированными учреждениями ООН — ЭСКАТО и ЮНЕСКО. Министры иностранных дел подписали проекты всех планируемых к визированию главами государств на саммите документов.

По итогам встречи глав МИД стран ШОС, по словам Владимира Норова, подтвержден общий настрой на укрепление линии ШОС на мировой арене, исключающей блоковые и конфронтационные подходы к решению существующих региональных и международных проблем.