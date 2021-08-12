Министерство юстиции подготовило проект постановления президента Узбекистана, направленный на обеспечение финансовой прозрачности в сфере автомобильных дорог. Он размещен для обсуждения на портале regulation.gov.uz, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минюста.

Документом запланирован запуск доступной для населения онлайн-платформы Shaffof yo’l и ее мобильного приложения.

На платформе будут собраны все государственные программы и программы местного значения по дорожному строительству.

«Все дороги, которые планируется построить и отремонтировать, будут четко отражены на онлайн-карте, т. е. ремонтируемые дороги не будут выделены непонятными цифрами, такими как „4K66“, а видны с этой платформы и мобильного телефона с названием городов и улиц», — говорится в сообщении Минюста.

На этой карте можно будет напрямую следить за работой организации, ведущей строительство или ремонт дорог, потраченными на объекты финансовыми средствами, а также наблюдать за статусом выполненных работ.

Все поступления в дорожные фонды будут отображаться на «онлайн-счетчике» платформы в режиме реального времени.

«Например, при регистрации своего автомобиля вы сразу можете узнать, куда поступили деньги, уплаченные в дорожный фонд», — отметили в Минюсте.

Граждане, используя платформу, смогут оставлять фото- и видеосообщения о разбитых дорогах, а также экстренных технических проблемах, возникших на дорогах и препятствующих безопасному движению.

Министерство юстиции призвало общественность принять активное участие в обсуждении проекта документа.