Министерство юстиции подготовило проект постановления президента Узбекистана, направленный на обеспечение финансовой прозрачности в сфере автомобильных дорог. Он размещен для обсуждения на портале regulation.gov.uz, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минюста.
Документом запланирован запуск доступной для населения онлайн-платформы Shaffof yo’l и ее мобильного приложения.
На платформе будут собраны все государственные программы и программы местного значения по дорожному строительству.
«Все дороги, которые планируется построить и отремонтировать, будут четко отражены на онлайн-карте,
На этой карте можно будет напрямую следить за работой организации, ведущей строительство или ремонт дорог, потраченными на объекты финансовыми средствами, а также наблюдать за статусом выполненных работ.
Все поступления в дорожные фонды будут отображаться на «онлайн-счетчике» платформы в режиме реального времени.
«Например, при регистрации своего автомобиля вы сразу можете узнать, куда поступили деньги, уплаченные в дорожный фонд», — отметили в Минюсте.
Граждане, используя платформу, смогут оставлять фото- и видеосообщения о разбитых дорогах, а также экстренных технических проблемах, возникших на дорогах и препятствующих безопасному движению.
Министерство юстиции призвало общественность принять активное участие в обсуждении проекта документа.