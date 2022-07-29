Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 июля в IT-академи Astrum в Юкоричирчикском районе провёл встречу с молодыми программистами, руководителями и работниками компаний в области IT и коммуникаций, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

В начале выступления глава государства рассказал о достижениях Узбекистана в IT-сфере за последние пять лет. В частности, за это время отрасль получила 2 млрд инвестиций, включая 700 млн долларов прямых инвестиций.

Кроме того, были созданы IT-парки с отдельным налоговым режимом. За счёт этого были трудоустроены 14 тысяч молодых ребят, а число самозанятых IT-специалистов (фрилансеров) с начала года увеличилось в 2,5 раза — до 43 тысяч. В этом году созданы 134 IT-компаний (включая 50 иностранных), число экспортёров в этой сфере удвоилось, экспорт цифровых услуг вырос в несколько раз.

За последние три года Узбекистан поднялся с 68-го на 15-е место в рейтинге стран по доступности интернета, а цена мобильного интернета снизилась в 9 раз.

«Самое главное — освоение IT-профессии среди молодёжи превратилось в тренд», — заявил президент.

Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что эту отрасль можно вывести на более высокий уровень, если уделять больше внимания молодежи.

Президент поручил хокимам области в течение месяца посетить Astrum, ознакомиться со всеми условиями и возможностями и начать создание на своей территории хотя бы одного проекта IT-академии.





«Мы будем полностью поддерживать инициативы тех, кто желает создать такие IT-академии в других регионах, и решим все их вопросы», — сказал он.

Глава государства сообщил о планах продолжить программу «Один миллион программистов» по формированию IT-навыков школьников и студентов, а также анонсировал цель увеличить экспорт IT-услуг до 1 млрд долларов в ближайшие пять лет.

«Если мы правильно наладим обучение молодежи IT-профессиям, обеспечим ее качественной инфраструктурой, компьютерами и гарантированными заказами, мы обязательно достигнем этого рубежа», — заявил он.

Для этого Шавкат Мирзиёев отметил, что необходимо резко увеличить охват и качество интернета. Сейчас уровень покрытия регионов высокоскоростным мобильным интернетом (4G) оценивается на 70%. Было отмечено, что 118 сел не охвачены интернетом и мобильной связью;

Глава государства подчеркнул, что необходимо расширить выявление и поддержку талантливой молодежи в сфере IT. Сегодня на 230 стартапов молодых людей выделены гранты всего на 10 млрд сумов. Только 3500 молодых людей смогли получить кредиты на покупку компьютеров, тогда как более 6500 ребятам отказали в выдаче ссуды из-за отсутствия поручителей.

Кроме того, не завершено создание IT-парков в Каракалпакстане, Бухаре, Кашкадарье, Сурхандарье, Намангане и Навои.

Президент подчеркнул, что все министры, хокимы, руководители отраслей и ректоры вузов должны сделать цифровизацию одной из первоочередных задач. Результаты по этому направлению есть у министерств юстиции, труда, высшего и народного образования, налогового комитета, таможенного комитета и других. При этом отстают в цифровизации министерства транспорта, энергетики, ветеринарный комитет, а также компании Uzbekistan Airports, «Узбекистон темир йуллари», «Агросугурта».

«Иностранные компании доверились нашей молодежи и заказали услуги на 100 млн долларов. Однако заказы наших местных компаний намного меньше этой суммы. Кроме того, важно и нужно создавать систему, которая будет помогать молодежи в регионах выходить на экспортные рынки», — сказал президент.

В конце своего выступления Шавкат Мирзиёев обратился к директорам школ, лицеев, колледжей, техникумов, ректорам институтов и вузов и призвал их ответственно отнестись к освоению каждым учеником знаний в области информационных технологий и иностранных языков.