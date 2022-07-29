В соцсетях 29 июля появилось видео, где видно, как на женщину, которая переходит дорогу, падает шлагбаум, снесённый грузовым автомобилем.

Как сообщила пресс-служба УВД Бухарской области, 28 июля примерно в 10 утра на 272 км автодороги, проходящей по территории махалли «Дегрезон» Гиждуванского района, водитель грузового автомобиля Isuzu Г. С. снёс шлагбаум, предназначенный для ограничения движения грузовиков.

Шлагбаум упал на 68-летнюю жительницу махалли «Улфатбиби», которая в этот момент переходила дорогу. Позже она скончалась в больнице от полученных травм.

В настоящее время ведётся следствие.