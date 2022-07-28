За первое полугодие 2022 года в Узбекистане к уголовной ответственности были привлечены 1785 должностных лиц по 1429 уголовным делам, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Среди осуждённых должностных лиц 13 являются сотрудниками республиканских, 195 сотрудниками областных и 1577 сотрудниками районных (городских) подразделений министерств, ведомств и организаций.





В результате должностных преступлений государственным и общественным интересам причинён ущерб в размере 668,2 млрд сумов, в ходе предварительного следствия взыскано 599,1 млрд сумов.

Привлечённые к уголовной ответственности должностные лица совершили следующие преступления:

хищение чужого имущества путём присвоения и растраты (1210 лиц);

злоупотребление должностными полномочиями (158);

мошенничество (129);

получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве (74);

должностной подлог (22)

должностная халатность (15);

превышение власти (7);

другие преступления (170).

Напомним, в 2021 году по 2345 уголовным делам к ответственности были привлечены 2804 должностных лица. Материальный ущерб государственным и общественным интересам был оценён более чем в 900 млрд сумов.