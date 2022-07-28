За первое полугодие 2022 года в Узбекистане к уголовной ответственности были привлечены 1785 должностных лиц по 1429 уголовным делам, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Среди осуждённых должностных лиц 13 являются сотрудниками республиканских, 195 сотрудниками областных и 1577 сотрудниками районных (городских) подразделений министерств, ведомств и организаций.
В результате должностных преступлений государственным и общественным интересам причинён ущерб в размере 668,2 млрд сумов, в ходе предварительного следствия взыскано 599,1 млрд сумов.
Привлечённые к уголовной ответственности должностные лица совершили следующие преступления:
- хищение чужого имущества путём присвоения и растраты (1210 лиц);
- злоупотребление должностными полномочиями (158);
- мошенничество (129);
- получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве (74);
- должностной подлог (22)
- должностная халатность (15);
- превышение власти (7);
- другие преступления (170).
Напомним, в 2021 году по 2345 уголовным делам к ответственности были привлечены 2804 должностных лица. Материальный ущерб государственным и общественным интересам был оценён более чем в 900 млрд сумов.