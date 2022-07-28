Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 июля принял делегацию Китая во главе с министром иностранных дел Ван И, прибывшую в страну для участия в мероприятиях Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщила пресс-служба главы государства.

Были обсуждены вопросы укрепления узбекско-китайских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества между двумя странами.

Состоялся обмен мнениями по перспективам углубления регионального взаимодействия, в том числе рассмотрена повестка предстоящего Самаркандского саммита ШОС.

Министр иностранных дел Китая передал Шавкату Мирзиёеву приветствия и наилучшие пожелания председателя КНР Си Цзиньпина. Он подчеркнул, что китайская сторона высоко оценивает современный уровень двусторонних отношений, развивающихся по восходящей траектории.

«Выражена полная поддержка осуществляемым политическим преобразованиям и социально-экономическим реформам в Новом Узбекистане», — говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев отметил имеющиеся возможности для кардинального расширения взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего по таким направлениям, как борьба с бедностью, экспортные поставки сельскохозяйственной и промышленной продукции, внедрение инноваций, альтернативная энергетика, облачные технологии, IT-сектор и другие.

Важное внимание было уделено продвижению программы гуманитарного обмена, в том числе в области образования и здравоохранения, производства вакцин и создания специализированных медицинских учреждений.

Отдельно рассмотрены вопросы, связанные с ускорением подготовки и реализации стратегических региональных проектов, прежде всего железных дорог «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» и «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар».

На встрече были поддержаны взаимные усилия по оказанию практического содействия мирному развитию и экономическому восстановлению Афганистана. Китайской делегацией дана высокая оценка плодотворным итогам проведенной накануне Ташкентской конференции по этим вопросам.