За первые шесть месяцев 2022 года в Узбекистан импортировано 16308 легковых автомобилей. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике.

По сравнению с январем-июнем 2021 года объём ввоза вырос на 7000, или почти в два раза. Стоимость импорта оценивается в 395,9 млн долларов (было 186,7 млн долларов).

За месяц рынок Узбекистана пополнился 2700 иномарками, что больше показателя мая (1600), но меньше, чем было в апреле (3509).

Главным поставщиком импортных автомобилей остаётся Китая — 7265. Следом идут Республика Корея (4510), Казахстан (2896), Россия (1192), США (180), ОАЭ (84), Япония (65) и Германия (48).

За последний месяц китайские производители поставили в Узбекистан 839 машин, корейские — 1019, казахстанские — 528, российские — 265.

В феврале президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о снижении пошлин на импорт автомобилей в два раза в два этапа. «Газета.uz» посчитала, как снижение таможенных пошлин повлияет на стоимость импортируемых в Узбекистан автомобилей (с примерами). Мы отмечали, что пошлины на новые иномарки поэтапно снизятся, но останутся фактически заградительными на новые бюджетные и подержанные иномарки.