Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 июля подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, сообщает «Народное слово».

Льгота для студентов

Теперь доходы студентов, которые проводят платные учебные курсы, спортивные кружки и оказывают другие образовательные услуги на территории вузов, не включаются в совокупный доход, то есть они не должны будут уплачивать НДФЛ.

Например, студент организовал спортивный кружок на территории университета, в котором он учится, и заработал 5 млн сумов. Вся эта сумма — это доход студента, с которого налог не уплачивается.

Льгота вступает в силу со дня опубликования поправок (26 июля). Чтобы ею воспользоваться, студент должен зарегистрироваться как самозанятый:

через специальное мобильное приложение;

через персональный кабинет налогоплательщика;

в налоговой службе.

«Газета.uz» ранее публиковала инструкцию о том, как получить статус самозанятого.

Для регистрации необходимо заполнить анкету, указав ПИНФЛ, вид деятельности, которым студент собирается заниматься, предполагаемый адрес ведения трудовой деятельности и номер мобильного телефона.

ФИО, данные паспорта или ID-карты, место жительства формируются автоматически на основе данных в базе данных налогового комитета и органов внутренних дел.

Самозанятые лица регистрируются по месту осуществления деятельности.

По итогам регистрации выдаётся справка о регистрации в качестве самозанятого лица с QR-кодом по установленной форме.

Культурные мероприятия для сотрудников — без налогов

Согласно поправкам, организации могут оплачивать культурные мероприятия для своих сотрудников и членов их семей (пункт 3 статьи 317 НК). В частности, они освобождаются от налога на прибыль или налога с оборота в зависимости от того, какой налог они уплачивают.

Сумма льготы составляет 0,5% от дохода организации от реализации товаров (услуг).

Например, доход от реализации составляет 1 млрд сумов. 0,5% от этой суммы составляет 5 млн сумов. Если организация направила средства в пределах этой суммы на приобретение билетов на культурно-массовые и концертно-зрелищные мероприятия для своих сотрудников и их близких родственников, они не облагаются налогом на прибыль (или налогом с оборота) путем уменьшения налоговой базы.

Льгота вступает в силу с 26 июля.

Льготы для родителей учащихся профессиональных образовательных организаций

Если сейчас в качестве дохода налогоплательщика не рассматриваются средства, перечисляемые за обучение студентов на платно-контрактной основе по прямым договорам с вузами, то теперь это распространяется и на учащихся профессиональных образовательных организацией (колледжи, техникумы и профессиональные школы).

Снижение налоговой нагрузки для нерезидентов

Поправками снижается ставка НДФЛ по доходам нерезидентов из источников в Узбекистане (за исключением дивидендов, процентов и доходов от фрахта) с 20% до 12%.

Например, если доход нерезидента за месяц составлял 1000 долларов, то в бюджет уплачивалось 200 долларов от этой суммы. Сейчас сумма удержания составит 120 долларов.

Сниженная ставка применяется к доходам, начисленным с 1 мая 2022 года.

При этом, как отмечает Минфин, отчетность по НДФЛ за май-июнь можно не пересдавать. Так как отчет представляется нарастающим итогом с начала года, достаточно отразить корректировки по итогам июля.

С 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2024 года доходы физических лиц (акционеров), являющихся резидентами и нерезидентами Узбекистана, в виде дивидендов по акциям освобождаются от НДФЛ. По доходам компаний-нерезидентов в виде дивидендов по принадлежащим им (акционерам) акциям применяется налоговая ставка по налогу на прибыль в размере 5%. Доходы физических и юрлиц — резидентов и нерезидентов в виде процентов по облигациям хозяйственных обществ освобождаются от НДФЛ и налога на прибыль.

Льготы для общепита, розницы, гостиниц и другому бизнесу

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»

С 1 апреля 2022 года до 1 января 2025 года предприниматели в сфере розничной торговли и общепита, гостиничных услуг (размещение), пассажирских и грузовых перевозок автотранспортным средством, ремонта и технического обслуживания автотранспортных средств, компьютерных услуг, ремонта бытовой техники, агро- и ветеринарных услуг, а также услуг, оказываемых в развлекательных центрах, уплачивают социальный налог по налоговой ставке в размере 1%.

Эта налоговая льгота применяется, если по итогам текущего отчетного (налогового) периода их доходы от оказания таких услуг составляют не менее 60% совокупного дохода. Действие этой льготы прекращается в случае выявления фактов сокрытия численности работников.

Кроме того, с 1 января 2022 года до 1 января 2027 года предпринимателям предоставляется право по торговым комплексам площадью более 5000 кв. м и гостиницам:

снижать ставки земельного налога с юридических лиц и налога на имущество юридических лиц на 90%, то есть применять коэффициент 0,1 к ставкам. При этом к объектам, вновь построенным до 1 января 2027 года (включая занимаемые ими земельные участки), эта льгота применяется сроком на 5 лет с месяца их ввода в эксплуатацию;

при исчислении налога на прибыль относить в течение двух лет стоимость зданий на вычитаемые расходы в виде амортизации.

С 1 апреля 2022 года до 1 января 2025 года для бизнеса, зарегистрированного в туристских зонах районов и городов, указанных в решениях президента, и оказывающих на этих территориях услуги общественного питания, гостиничные, торговые, развлекательные, туроператорские и турагентские услуги, устанавливаются:

ставки налога с оборота — в размере 1%;

размеры налога на имущество юрлиц и земельного налога с юрлиц по объектам, расположенным на указанных территориях и занимаемому ими земельному участку, — в размере 1% от начисленной суммы налогов.

До 1 января 2024 года сохраняется ставка налога на имущество и земельного налога для физических лиц при переводе жилых объектов, расположенных вдоль межмахаллинских торгово-сервисных улиц, в категорию нежилых объектов для оказания видов вышеперечисленных услуг.

Ставка акцизного налога на услуги мобильной связи была снижена с 15% до 10% (с 2023 года планируется вовсе отменить).

Налогоплательщики вправе произвести независимую оценку стоимости объектов недвижимости в случае, если стоимость 1 кв. м. объекта ниже минимальной стоимости. При этом результаты независимой оценки, включая проведенные налогоплательщиком в предыдущие два года, будут признаваться в качестве налоговой базы. Объекты недвижимости, на которые не распространяется минимальная стоимость, определяются законодательством.

Земельные участки, занятые антенно-мачтовыми металлическими конструкциями, а также установленными на них конструкциями, являющимися их неотъемлемой частью, не подлежат налогообложению в сельской местности (за исключением городов и районных центров).

Льготы для производителей инструментов, рыбных хозяйств и других

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»

С 1 апреля 2022 года по 1 января 2025 года предприниматели, доходы которых от производства национальных музыкальных инструментов в совокупном доходе по итогам текущего отчетного (налогового) периода составляют не менее 60%, уплачивают налог с оборота и социальный налог по налоговой ставке в размере 1%.

До 1 января 2025 года налогоплательщики, наладившие разведение рыбы в хозяйствах на основе кооперации, освобождаются от уплаты всех видов налогов (за исключением НДС и соцналога). Льгота применяется к тем, у кого доходы от разведения рыба в общем совокупном доходе по итогам текущего налогового периода составляет свыше 90%.

С 1 января 2023 года до 1 января 2026 года налогоплательщики, занимающиеся заготовкой, хранением и переработкой кожевенного, пушно-мехового сырья и шерсти, автоматизированным убоем скота, производством изделий из шерсти, каракуля и искусственной кожи, кожгалантерейной продукции, обуви, освобождаются от уплаты налога на прибыль, налога с оборота и налога на имущество юрлиц.

Эти налоговые льготы распространяются в отношении:

налогоплательщиков — специализированных организаций по убою скота, оснащенных современными автоматизированными комплексами;

налогоплательщиков, осуществляющих сбор и заготовку кожевенного, пушно-мехового, каракулевого сырья и шерсти с их дальнейшей реализацией для переработки (использования), при условии, что доля доходов от этих видов деятельности в общем совокупном доходе по итогам отчетного периода составляет не менее 80%;

налогоплательщиков, занимающихся переработкой кожевенного, пушно-мехового, каракулевого сырья и шерсти, а также производством комплектующих, фурнитуры, аксессуаров, обувных колодок, подошв для обуви, верха обуви, желатина, искусственной кожи, обувной, кожгалантерейной, пушно-меховой, каракулеводческой продукции и изделий из шерсти, при условии, что доля доходов от данных видов деятельности в общем совокупном доходе составляет не менее 60%.

На период с 1 января 2023 года до 1 января 2026 года налогоплательщики, имеющие современные автоматизированные комплексы по убою скота, а также налогоплательщики, перерабатывающие и производящие готовую продукцию из кожи, освобождаются от уплаты земельного налога с юридических лиц.

С 1 апреля 2022 года по 1 января 2025 года налогоплательщики уплачивают социальный налог по ставке 1%, если по итогам отчетного периода в совокупном доходе производителя доля доходов от:

реализации детской, женской и спортивной обуви, искусственной (эко) кожи, фурнитуры, обувных форм и подошв составляет не менее 60%;

экспорта обуви, кожгалантерейной продукции и меховых изделий составляет не менее 80%.

С 1 апреля 2022 года до 1 января 2025 года освобождается от НДС ввоз в Узбекистан запасных частей медицинского оборудования и изделий, а также расходных материалов в медицинских целях по перечням, формируемым в установленном порядке.

С 1 сентября 2022 года до 1 января 2025 года малый бизнес, работающий на территориях, включенных в Реестр сельских территорий с высокой плотностью трудовых ресурсов, с общей численностью работников не менее 10 человек и фондом оплаты труда женщин не менее 50%, уплачивают с этого фонда социальный налог по налоговой ставке 1%.

Льготы по таможенным пошлинам, предусмотренные актами президента и правительства, принятыми до 1 июля 2022 года, действуют до истечения срока их действия.