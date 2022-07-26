Сотрудничество Узбекистана и Афганистана в сфере энергетики было обсуждено в ходе международной конференции в Ташкенте 25−26 июля. О ходе реализации совместных проектов рассказал заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев, сообщила пресс-служба министерства.

Он, в частности, рассказал об инвестиционном проекте строительства линии электропередач 500 кВ «Сурхан — Пули-Хумри» на территории Афганистана.

Контракт о проектировании, строительстве и эксплуатации ЛЭП на территории Афганистана был подписан между «Национальными электрическими сетями Узбекистана» и Da Afghanistan Breshna Sherkat в декабре 2020 года.

С июля 2021, во время активного продвижения «Талибана» к Кабулу, реализация проекта на территории Афганистана была приостановлена. В настоящее время по проекту завершено строительство сети электропередачи 500 кВ на территории Узбекистана (45 км от Сурхана до границы с Афганистаном).

«В рамках проекта согласовано продление срока начала строительных работ на территории Афганистана до 31 августа 2022 года», — говорится в сообщении Минэнерго.

В результате реализации данного проекта, Афганистан будет обеспечен ежесуточным поступлением 24 млн кВт·ч, или 6 млрд кВт·ч в год.

Общая протяженность ЛЭП согласно проекту составляет 245,6 км. Из них 45 км приходится на территорию Узбекистана и 200,6 км — на территорию Афганистана.

Стоимость проекта на территории Афганистана составляет 100,1 млн долларов. В настоящее время ожидается, что Азиатский банк развития откроет для компании Da Afghanistan Breshna Sherkat финансирование проекта.

Напомним, в октябре 2020 года Азиатский банк развития выделил прежним властям Афганистана 110 млн долларов. Основная часть средств АБР должна была быть направлена на строительные работы, которые осуществят узбекские подрядные организации. В декабре 2021 года «Национальные электрические сети» и DABS приступили к переговорам о возобновлении строительства.