Узбекиский теннисист Денис Истомин принимает участие в турнире ATP Segovia Challenger в Испании, призовой фонд которого составляет 67 960 евро. Теннисист начал участие с отборочных матчей.

25 июля Денис Истомин вышел на корт против немецкого теннисиста Эльмара Эюповича в финале квалификационного этапа. Он обыграл соперника со счетом 1:2 (6:2, 6:7, 4:6).

25 июля Денис Истомин выходил на корт с бразильским теннисистом Уилсоном Лейте. Исходом сложного матча стала победа узбекского теннисиста со счетом 5:7, 7:5, 7:5.

27 июля в рамках основного турнира Денис Истомин выйдет на корт с российским теннисистом Алибеком Качмазовым.

Теннисисты Узбекистана покоряют одну вершину теннисного олимпа за другой. На днях в Нур-Султане проходил турнир ATP Challenger Nur-Sultan, где победителем стал еще один блестящий представитель страны — Сергей Фомин. В финале он сразился со спортсменом из Казахстана Бейбитом Жукаевым и одержал победу со счетом 6:4, 2:6, 6:4.

За любой победой стоит упорная работа и поддержка. Успехи теннисистов Узбекистана — яркий результат плодотворного сотрудничества Федерации тенниса Узбекистана и АО «Узнацбанк».

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