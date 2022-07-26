Государственный центр тестирования при Кабинете министров Узбекистана представил для общественного обсуждения проект постановления президента об изменении порядка проведения итоговой государственной аттестации в школах и приёма в высшие учебные заведения.

Документ предусматривает введение системы поступления в вузы на основании результатов школьных выпускных тестов, без проведения дополнительных экзаменов.

Сейчас школы, лицеи и профессиональные колледжи сами проводят итоговую государственную аттестацию по общеобразовательным предметам.

Согласно проекту, с 2024/2025 учебного года итоговую государственную аттестацию будет проводить Государственный центр тестирования (ГЦТ). При этом за образовательными организациями остаётся право проводить аттестацию в области искусства, культуры, спорта и других областях образования, требующих особых способностей выпускников.

Аттестация предусматривает проведение тестовых экзаменов на знание трёх обязательных предметов — родного языка (узбекский, русский, каракалпакский и другие), математики и истории Узбекистана, а также от двух до четырёх специальных общеобразовательных предметов, соответствующих направлениям обучения в бакалавриате.

По результатам тестирования выпускникам планируется выдавать электронный национальный аттестат сроком действия на три года. В нём регистрируются результаты аттестации по обязательным предметам.

К тестовым испытаниям, как ожидается, будут допускаться выпускники, полностью освоившие образовательные программы и получившие в течение учебного года удовлетворительные оценки по учебным предметам.

Министерство народного образования будет определять минимальные баллы, которые необходимо набрать по обязательным предметам для получения аттестата. Выпускники, набравшие минимальный балл и выше, считаются прошедшими итоговую государственную аттестацию.

Планируется, что тестирование будет проводиться ежегодно в июне-июле в бумажном (или электронном) виде. Как ожидается, экзамены будут проходить в зданиях большой вместимости, определяемых Государственной комиссией по приёму в образовательные учреждения.

Выпускники, не набравшие минимальный балл по обязательному предмету или которые не смогли принять участие в экзаменах по уважительным причинам (болезнь, смерть членов семьи, участие в международных спортивных соревнованиях, олимпиадах и конкурсах), могут пересдать тестовые испытания по этим предметам через две недели после завершения итоговой государственной аттестации.

Если выпускники по итогам тестирования не набрали минимальный балл, они не будут участвовать в отборе для поступления в вузы. Согласно проекту документа, им будет выдаваться свидетельство об окончании среднего образования. Они смогут повторно сдать экзамены в следующем году, подав заявление через Единый портал госуслуг или центры госуслуг.

Планируется, что выпускники будут приниматься в вузы по результатам тестирования по обязательным и профильным предметам.

Этот порядок, отмечается в проекте, не будет распространяться на иностранных граждан и выпускников президентских школ.

Что касается абитуриентов, окончивших школы в предыдущие годы, то с 1 ноября 2023 года для них планируется ввести новый порядок приёма в вузы.

Государственный центр тестирования будет проводить тестирование на знание трёх обязательных предметов — родной язык (узбекский, русский, каракалпакский и другие языки), математика и история Узбекистана и двух спецпредметов, соответствующих направлениям обучения в бакалавриате. При этом вступительные экзамены будут проводиться не реже трёх раз в год в сроки, установленные ГЦТ. Абитуриенты смогут сами выбрать спецпредметы.

Кроме того, как ожидается, они несколько раз в течение года смогут сдать экзамены для получения сертификата по общеобразовательным предметам на платной основе (0,3 БРВ — по обязательным предметам, 0,25 БРВ — по каждому спецпредмету).

Тесты на получение сертификата будут проводиться бесплатно для членов семей из Единого реестра социальной защиты, абитуриентов, включённых в «железные», «молодёжные» и «женские» тетради, для лиц с инвалидностью (I и II группы) и сирот.

Разработчики отмечают, что новая система послужит обеспечению точности оценок в школьном аттестате за счёт унификации итоговой государственной аттестации и вступительных экзаменов в вузы, а также экономии бюджетных средств за счёт отказа от сдачи экзаменов два раза.

Обсуждение проекта продлится до 9 августа.

Впервые о том, что в Узбекистане планируется внедрить аналог российского Единого госэкзамена, сообщалось в апреле 2020 года.