Правительство Узбекистана 21 июля издало очередное постановление о систематизации законодательной базы методом «регулятивной гильотины», сообщило Министерство юстиции.

Документом утратившими силу признаны 422 постановления правительства или их части (приложения, отдельные пункты), принятые в 1991—2022 годах. в том числе 331 постановление целиком.

Основанием для отмены этих документов стали наличие повторяющихся или противоречивых норм, утрата актуальности в результате отмены документов, имевших более высокую юридическую силу, а также завершение исполнения разовых или временных поручений.

Напомним, в феврале прошлого года были признаны утратившими силу 1887 правительственных решений. А в 2020 году был принят указ президента, которым было отменено около 500 документов.

Министерства юстиции в 2019 году инициировало систематизацию законодательства методом «регулятивной гильотины» (сокращение, или «отсечения», устаревших норм).

Большое количество подзаконных документов приводит к дублированию, разночтениям и неточностям в законодательстве. Это усложняет правоприменительную практику, вызывая неудобства в их использовании. «Нужно просмотреть сотни документов, чтобы понять тот или иной вопрос», — отмечал тогда Минюст.