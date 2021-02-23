Кабинет министров Узбекистана 22 февраля издал постановление (PDF), которым утратившими силу признаны 1887 правительственных решений, принятых в 1990—2020 годах. В 2020 году был принят указ президента, которым было отменено около 500 документов.

«Отмененные документы — это документы, утратившие свою актуальность, содержащие разовые правила или предназначенные для выполнения в течение определенного периода времени», — поясняется в сообщении пресс-службы Министерства юстиции, которое в 2019 году инициировало систематизацию законодательства методом «регулятивной гильотины» (сокращение, или «отсечения», устаревших норм).

В Национальной базе данных законодательства Узбекистана (Lex.uz) сегодня содержится более 35 тысяч нормативно-правовых актов. Большое количество подзаконных документов приводит к дублированию, разночтениям и неточностям в законодательстве. Это усложняет правоприменительную практику, вызывая неудобства в их использовании.

«Нужно просмотреть сотни документов, чтобы понять тот или иной вопрос», — отмечает Минюст.

Основная цель сокращения законодательства — устранить излишние бюрократические процедуры, снизить регуляторную нагрузку на бизнес, «избавить» правовую базу от неактуальных и устаревших документов и в конечном итоге облегчить использование законодательства гражданами и предпринимателями, говорится в сообщении.

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Сейчас министерство начало второй этап систематизации законодательства, предполагающей консолидацию законодательства по отраслям. Для обсуждения представлен проект указа президента «О мерах по комплексной систематизации национальной законодательной базы».

Документ предполагает следующее:

  • сплошной анализ документов в сфере бизнеса, торговли, прав собственности, строительства, приватизации, транспорта, здравоохранения, паспортной и регистрационной системы и их объединения по каждому направлению;
  • выявление и аннулирование устаревших, дублирующих и не соответствующих современным реалиям документов;
  • перенесение необходимых правил из устаревших документов в документы, принятые позднее;
  • сокращение количества документов, регулирующих деятельность государственных органов путём их систематизации;
  • аннулирование некоторых ведомственных документов путем перевода их в форму документа высшей юридической силы.