Министерство юстиции Узбекистана подготовило перечень из примерно 2000 норматив-правовых актов для признания их утратившими силу или недействующими. Об этом заявил министр юстиции Русланбек Давлетов в отчете Сенату Олий Мажлиса на его 25-м пленарном заседании в субботу.

Механизм «регуляторной гильотины» предусматривает масштабный анализ, пересмотр действующих нормативно-правовых актов и их отмену.

Глава Минюста сообщил, что если в Национальной базе данных законодательства Узбекистан за 1991−2015 годы было 60 тысяч нормативно-правовых актов, то за последние три года было зарегистрировано еще 15 тысяч документов.

«Это много или мало? Это хорошо или плохо? Конечно, очень много. Это связано с объективными причинами — во всех сферах проходят реформы. Реформы, идеи, мысли, порядки реализуются на основе нормативных актов. Другой возможности нет», — объяснил он.

Русланбек Давлетов отметил, что под «регуляторную гильотину» попадут 2000 документов, которые должны автоматически утратить силу.

«Многие страны этим пользуются, потому что большой объем документов душит экономику и социальные отношения. Мы подготовили 2000 документов, должны отменить их, чтобы в отраслях хоть немного стало легче дышать», — заявил министр юстиции.

Термин «регуляторная гильотина» был предложен международной консалтинговой компанией Jacobs, Cordova & Associates, разработавшей ее концепцию. Этот инструмент активно используется в мире. Его, в частности, применяли власти Хорватии, Великобритании, Мексики, Вьетнама, России и других стран.

«Гильотина» должна ликвидировать «различные точки торможения в законодательстве на основе доказательного регулирования». Согласно оценкам, в Хорватии экономия бизнеса от данного механизма только за девять месяцев (в 2006−2007 годах) составила 65,6 млн долларов, или 0,13% ВВП.