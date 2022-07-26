Центр гидрометеорологической службы (Узгидромет) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) начинают реализацию нового проекта в сфере борьбы с изменением климата. Документ об этом был подписан 26 июля в рамках визита субрегионального координатора ФАО Виорела Гуцу, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Проект называется «Наращивание потенциала для создания интегрированной и расширенной системы прозрачности в Узбекистане для отслеживания национальных действий по борьбе с изменением климата и оказанного технического содействия». Он финансируется Глобальным экологическим Фондом (ГЭФ) и разработан с целью поддержки Узбекистана в подготовке к переходу к новой Расширенной структуре прозрачности в рамках Парижского соглашения, направленного на усиление глобального реагирования на угрозу изменения климата.

В рамках реализации проекта представительство ФАО в Узбекистане разработает Систему мониторинга, отчётности и верификации.

Для достижения цели снижения содержания углекислого газа в атмосфере каждая страна разработала индивидуальные климатические обязательства, известные как определяемые на национальном уровне вклады. В Парижском соглашении также есть положения, которые касаются смягчения последствий изменения климата и регулирования адаптации к изменению климата в стране.

«Участие и регулярная отчетность в рамках Расширенной структуры прозрачности позволяет правительствам лучше оценивать и планировать свои действия в отношении климата, — пояснили в Узгидромете. — Структура будет обеспечивать прозрачность информации, касающейся выброса парниковых газов, достигнутого прогресса в сокращении выбросов и в адаптации к воздействиям изменения климата».

Узбекистан подписал Парижское соглашение 19 апреля 2017 года и ратифицировал его в ноябре 2018-го. Подписав документ, Узбекистан наряду с другими странами обязался удерживать повышение средней глобальной температуры в мире до уровня значительно ниже 2 градусов по Цельсию. Определяемый на национальном уровне вклад Узбекистана ставит перед собой цели по снижению удельных выбросов парниковых газов на единицу ВВП на 35% к 2030 году по сравнению с уровнем 2010 года и по продолжению усилий по наращиванию адаптационного потенциала и по снижению рисков неблагоприятного воздействия изменения климата.

Узгидромет как координирующая организация по вопросам изменения климата и выполнения Парижского соглашения несёт ответственность за отчётность страны по климатическим обязательствам.