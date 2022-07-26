Министерство здравоохранения сообщило о состоянии четырех человек — членов одной семьи, на которых напал с ножом родственник.

По данным передачи «Марказий студия» телеканала Mening yurtim, это произошло 21 июля в доме на 7-м квартале в Чиланзарском районе Ташкента.

По словам старшего следователя Чиланзарской районной прокуратуры Отабека Бекиева, 33-летний мужчина во время конфликта с супругой несколько раз ударил острым кухонным ножом жену, семилетнего ребенка, тёщу и сестру супруги.

Нападавший был задержан, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 97 Уголовного кодекса Узбекистана (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух и более лиц).

Все пострадавшие в тяжелом состоянии были доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи около 21:30 того же дня.

У одной из пациенток, С. Д. диагностировано сочетанное колото-резаное ранение грудной клетки и брюшной стенки, ранение правого легкого и тонкой кишки и множественные колото-резаные ранения левого плеча.

Диагноз второй пациентки — колото-резаное ранение левой части грудной клетки, ранение левого легкого, пневмогемоторакс, колото-резанное ранение правой части грудной клетки, множественные колото-резаные ранения левого запястья и ладони.

У третьей пациентки, Х.Н., 1990 г. р., было выявлено проникающее колото-резаное ранение брюшной стенки, ранение левой доли печени и поджелудочной железы и колотое ранение правой подмышечной впадины.

У семилетнего М. А. диагностировано сочетанное колото-резаное ранение, проходящее через грудную клетку и брюшную стенку, ранение селезенки, тонкой кишки и диафрагмы.

«Сложные и высокотехнологичные хирургические операции выполнялись одновременно четырьмя медицинскими бригадами. После операции пациентов поместили в реанимацию», — говорится в сообщении Минздрава.

️Директор научного центра экстренной медицинской помощи Даниёр Алимов сообщил, что на данный момент состояние всех четырех пациентов стабильное, есть положительная динамика. Минздрав взял состояние пострадавших на контроль.