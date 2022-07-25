Экономисты Всемирного банка провели обследование по оценке влияния военных действий России в Украине на работу предприятий в Кыргызстан, Таджикистане и Узбекистане. Статья размещена в блоге ВБ.

Обследование предприятий «Пульс бизнеса» направлено на изучение бизнес-среды в странах Центральной Азии — регионе с сильными торговыми и инвестиционными связями с Россией. Правительства могут использовать полученную информацию для выстраивания политики реагирования на экономические потрясения.

Согласно результатам опроса, 65% предприятий отмечают, что с февраля 2022 года они сталкиваются с растущими производственными издержками. В большей степени это коснулось предприятий из Кыргызстана (87%), так как они закупают больше продукции и материалов из России. В Узбекистане с такими проблемами столкнулись 56% из опрошенных компаний.

В целом, 43% предприятий сообщили о сокращении или полном прекращении импорта из России и Украины. Кроме того, из-за растущих производственных издержек предприятия повышают цены на продукцию или вынуждены справляться со снижением прибыльности.

Кроме того, предприятия, реализующие свою продукцию экспортёрам или транснациональным корпорациям из России или Украины, отмечают сокращение продаж в среднем на 5%, хотя у некоторых наблюдается рост. У предприятий, не реализующих продукцию в эти страны, выручка выросла в среднем на 5%.

С февраля предприятия также сталкиваются с растущими финансовыми трудностями, что может быть связано со снижением прибыльности и осложнением доступа к новому кредитному финансированию. Такие проблемы испытывают около четверти опрошенных компаний, в связи с чем они сложности в корректировке своих кредитов и снижении долгового бремени. Наиболее остро эти проблемы ощущаются в Кыргызстане (32%). В Таджикистане и Узбекистана этот показатель составил 24% и 17% соответственно.

С трудностями в получении кредитов сталкиваются все предприятия независимо от финансового состояния (степени нестабильности). В основном это связано с высокими процентными ставками, наличием залога и гарантий, нежеланием банков выдавать кредиты.

Ухудшение производительности и конкурентоспособности предприятий может привести к закрытию бизнеса, потере рабочих мест и замедлению экономического роста. Всемирный банк призывает страны подумать о прозрачной помощи, которая:

даст им возможность перенаправить и диверсифицировать торговые потоки, на которые повлияли санкции в отношении России, в том числе с привлечением посольств для определения альтернативных рынков закупок и экспорта;

позволит решать транспортные и логистические проблемы, а также проблемы с торговыми платежами, в том числе связанные со сбоями в работе банков-корреспондентов ввиду введённых санкций в отношении России;

будет повышать адресность финансовой и нефинансовой поддержки предприятиям, с тем чтобы такую поддержку получали только те предприятия, которые в ней действительно нуждаются, и чтобы предотвратить истощение бюджетных ресурсов без необходимости;

обеспечит ограниченность во времени и прозрачность процедур, связанных с отказом от применения принудительных мер в отношении несостоятельных должников и их защитой от кредиторов согласно законам о банкротстве, не позволит предприятиям-«зомби» (экономически нежизнеспособным предприятиям с низкой производительностью) получить ещё один шанс на продолжение деятельности и одновременно будет облегчать выход на рынок новых предприятий.

В апреле Всемирный банк сообщал, что вторжение России в Украину замедлит экономический рост в Узбекистане до 3,6% в 2022 году по сравнению с докризисными оценками в 5,6%. Однако в июне уже улучшил прогноз до 4,3%.

В мае Всемирный банк по итогам второй систематической диагностики экономики рекомендовал Узбекистану 13 приоритетных реформ, чтобы убрать барьеры для роста бизнеса, развивать человеческий капитал и озеленить экономику,. При этом успех трансформации страны не гарантирован и зависит от благополучия, знаний и возможностей её народа.