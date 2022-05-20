Всемирный банк опубликовал итоги второй систематической диагностики экономики Узбекистана. В документе отмечается, что страна вступила в шестой год амбициозных рыночных преобразований, но переход к рыночной экономике только начинается.

Вызовов на пути развития немало: например, экологически неустойчивая практика бизнеса ставит под угрозу социальное и экономическое будущее Узбекистана. Крайне чувствительная к изменениям климата, экономика страны несёт потери от нерационального использования природных ресурсов и их состояния. Повсеместная деградация земель на момент произведения последних замеров в 2016 году вызывала потери, эквивалентные 4% от ВВП, отмечают эксперты.

Чрезмерно обременительный и произвольный режим госрегулирования серьёзно ограничивает действия как частного сектора, так и гражданского общества. В результате страна отстаёт от аналогичных стран по показателям верховенства закона и качества рыночных институтов ВБ по оценке уровня государственного управления. Явные и квази-фискальные субсидии госпредприятиям составляют около 7% от ВВП.

Частный сектор имеет ограниченный доступ к финансовым ресурсам и услугам по причине низкого уровня конкуренции и доминирования государственных банков. Банковский сектор является крайне концентрированным, и в нём доминирует государство, занимающееся прямым кредитованием госпредприятий по ставкам ниже рыночных.

Заметен недостаток инклюзивности экономического роста: самые бедные почти не становятся богаче. Несмотря на стабильный рост доходов в 2015—2019 годы, темпы роста были намного ниже темпов роста ВВП на душу населения, и рост доходов был ещё более медленным среди бедных слоев населения.

Реформы, направленные на внедрение системы открытых данных и повышение фискальной прозрачности, стали одними из важнейших реформ, поддержавших трансформацию Узбекистана. Улучшение прозрачности информации о государственном долге сыграло ключевую роль в установлении в 2019 году правительством ежегодного номинального предельного объёма новых заимствований и обеспечении соблюдения этого требования, считают авторы исследования.

На повестке дня стоит вопрос интеграции в региональные и глобальные торговые рынки. «Если правительство примет решение о присоединении как к Всемирной торговой организации (ВТО), так и к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), эксперты обычно рекомендуют обезопасить глобальные торговые отношения, для чего нужно сначала вступить в ВТО (в которую входят члены ЕАЭС — Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия), а затем присоединяться к региональным торговым соглашениям», — пишут авторы диагностики.

Устранение неравенства возможностей, борьба с коррупцией, создание качественных рабочих мест, повышение производительности труда, доступ к высшему образованию и повышение качества дошкольного, школьного и вузовского образования — эти и многие другие вопросы рассмотрены в исследовании.

Что и как предстоит реформировать, чтобы достичь цели войти к 2030 году в верхнюю часть группы стран со средними доходами (показатель валового национального дохода до 4200 долларов на душу населения)? Представляем краткий обзор второй системной диагностики экономики страны.

Переход к рынку только начинается

Значительная часть экономической деятельности всё ещё находится под управлением централизованных государственных институтов. Структурные преобразования экономики также находятся на ранних этапах.

Доля сельского хозяйства в экономике, составлявшая 26% от ВВП в 2020 году, является одной из самых высоких в регионе Европы и Центральной Азии.

Доля сферы услуг, являющейся двигателем процессов процветания в наиболее развитых экономиках, является одной из самых низких в мире и не дотягивает до уровня всех других стран региона.

Показатели внутренней миграции трудовых ресурсов являются одними из самых низких в мире, что ведёт к замедлению урбанизации (и её низкой плотности), в результате чего города Узбекистана менее населены и менее продуктивны, чем города в сопоставимых странах.

Последовательность реформ в Узбекистане соответствует тому, что наблюдалось в других странах, добившихся успеха. Однако в Узбекистане зачастую акцент делался больше на широте экономических и социальных реформ, чем на глубине и качестве реализации или чёткой увязке с достижением конечных результатов.

Темпы снижения бедности неудовлетворительны

Несмотря на то, что крайняя бедность в Узбекистане сегодня встречается редко, прогресс в вопросе достижения более амбициозных стандартов благополучия населения был намного медленнее в последнее десятилетие, особенно учитывая исторически фиксировавшиеся в Узбекистане показатели темпы роста экономики.

Хотя рост доходов населения и ускорился после 2017 года, он был больше всего заметен среди тех слоев населения, которые и до того имели самые высокие доходы. Рост доходов был намного менее заметен у нижних 40% населения по показателю распределения благосостояния. Степень влияния экономического роста на процессы сокращения бедности в стране постепенно снижается.

Критически важна более инклюзивная модель роста

Выгоды, которые принёс экономический рост в Узбекистане в последние два десятилетия, не распределялись обширным образом на все слои населения.

Низкие темпы роста занятости и заработных плат — главная проблема, определённая по итогам первой систематической диагностики в 2016 году, остаётся в числе насущных проблем развития страны.

— главная проблема, определённая по итогам первой систематической диагностики в 2016 году, остаётся в числе насущных проблем развития страны. В течение более чем двух десятилетий рост производительности труда в таких отраслях, как сельское хозяйство и сфера услуг, где работает основная часть населения страны, был разительно ниже, чем в других странах региона Европы и Центральной Азии.

в таких отраслях, как сельское хозяйство и сфера услуг, где работает основная часть населения страны, был разительно ниже, чем в других странах региона Европы и Центральной Азии. Создание новых рабочих мест было пренебрежимо малым: лишь 6% от общего роста ВВП на душу населения в 2010 и 2019 году достигнуто за счёт повышения занятости.

Частному сектору нужно место для расширения

Государство непропорциональным образом направляет инвестиции в госпредприятия, занимающиеся видами деятельности, имеющими высокий потенциал для роста. При этом в них создаётся мало рабочих мест, и наблюдаются проявления неэффективного распределения земельных ресурсов и работников.

Последствия для частного сектора были самыми плачевными. Показатели создания новых фирм в Узбекистане являются одними из самых низких по сравнению с аналогичными странами региона и странами со схожим уровнем доходов на душу населения. Уровень безработицы является высоким; и частные фирмы остаются непропорционально маленькими по размерам.

Войти в верхнюю часть группы стран со средними доходами

Для того, чтобы Узбекистан вышел к 2030 году в разряд стран с уровнем доходов на душу населения в верхней части группы стран со средними доходами, рост ВВП на душу населения в реальном исчислении должен составлять в среднем 10% в год. Для этого стране нужно конкурировать с самыми яркими темпами роста, фиксировавшимися в истории человечества. Это возможно только в рамках модели роста, движимой частным сектором.

Всемирный банк даёт рекомендации по 13 реформам в 4 направлениях развития: 1) стимулирование усиленного выпуска продукции со стороны частного сектора, 2) усиление функции государства в вопросах усиления роли рынка, 3) инвестиции в людей и 4) построение бережного к окружающей среде и устойчивого будущего.

Рекомендации по вопросам государственной политики:

1. Улучшение процессов распределения земель, рабочей силы и финансовых ресурсов (развитие земельных рынков, повышение эффективности и справедливости на рынке труда, создание более глубоких и эффективных рынков капитала).

2. Рост конкуренции (улучшение нормативно-правовой базы для развития конкуренции, либерализация входа на рынок частных фирм и либерализация торговли, упрощение и повышение справедливости процесса соблюдения требований законодательства).

3. Расширение внешней ориентированности частного сектора (принятие торговой и инвестиционной политики, способствующей глобальной интеграции, усиление глобальных связей и возможностей подключения (участия).

4. Создание улучшенных служб поддержки частного сектора (разработка более эффективных программ поддержки для увеличения роста размеров фирм и производительности труда в фирмах).

5. Ускорение реформ сельскохозяйственного рынка (повышение роли рынков в сельском хозяйстве, отказ от практики вмешательства органов государства в работу сельскохозяйственных рынков, изменение акцента государственных расходов и инвестиций для поддержки рыночного сельского хозяйства).

6. Ускорение трансформации государства из производителя в помощника, поддерживающего рыночные процессы (сокращение числа госпредприятий и повышение эффективности госпредприятий, улучшение законодательной и нормативной базы, повышение результативности государственных инвестиций).

7. Устранение пробелов в инфраструктуре (привлечение частного сектора в работу по улучшению сообщения, улучшение процессов планирования и создания инфраструктуры, усиление регулятивной среды).

8. Рост подотчётности государства и улучшение показателей государственного сектора (сокращение коррупции, децентрализация функций государства, повышение подотчётности государства перед народом, совершенствование процессов формирования государственной политики и принятия решений).

9. Усиление человеческого капитала (устранение недостатков, связанных с качеством образования, улучшение доступа к дошкольному и высшему образованию, улучшение показателей и повышение доступности системы здравоохранения, улучшение услуг водоснабжения и санитарии).

10. Не оставить никого позади (улучшение процессов измерения бедности, политики и адресности, политика на рынке труда, стимулирующая инклюзивность, увеличение охвата и адекватности сетей социальной защиты).

11. Более эффективное управление ресурсами (улучшение управления водными ресурсами, сохранение и улучшение земель).

12. Декарбонизация (модернизация и декарбонизация энергетического сектора, обширные институциональные реформы, направленные на декарбонизацию экономики).

13. Повышение устойчивости к стихийным и климатическим бедствиям (более эффективное управление стихийными бедствиями).