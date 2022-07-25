Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов на брифинге в понедельник прокомментировал награждение Шавката Мирзиёева российским орденом Александра Невского со стороны президента России Владимира Путина.

По его словам, в воскресенье, 24 июля, глава государства провёл телефонные разговоры с президентами стран Центральной Азии, СНГ и Турции, которые поздравили его с днём рождения и обсудили дальнейшее развитие двухсторонних отношений.

«Стоит отдельно отметить, что авторитет страны на международной арене повышается благодаря открытой и прагматичной внешней политике нашего президента. Инициативы и усилия главы нашего государства получили широкое международное признание», — сказал пресс-секретарь. «Выражением этого также является награждение уважаемого Шавката Миромоновича орденом Александра Невского со стороны президента Российской Федерации за укрепление отношений между Узбекистаном и Россией», — добавил он.

Орденом Александра Невского могут быть награждены зарубежные политические и общественные деятели, представители делового сообщества иностранных государств за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с РФ и оказании содействия в ее социально-экономическом развитии.