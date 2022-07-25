Министерство энергетики Узбекистана опубликовало обращение к потребителям, в котором говорится, что в связи с аномальными температурами этой недели фиксируется перенагрев линий электропередачи, что может привести к серьёзным авариям в сети.

«Находящиеся в основном на открытом солнце линии электропередачи в эти дни нагреваются до температурных значений, которые не предусмотрены для их работы. Кроме слишком высоких температурных значений, особенно в дневное время суток, на критическое состояние линий электропередачи влияет чрезвычайный рост потребления электроэнергии», — говорится в сообщении.

В таком состоянии в любое время перенагрев линий электропередачи и скачок роста потребления могут привести в авариям такого масштаба, когда на нормализацию сети может потребоваться значительное количество времени (сутки и более), отметили в Минэнерго. Чтобы избежать масштабных проблем в сети, диспетчерские службы «создают условия для разгрузки линий электропередачи».

«В частности, при определенных показателях, близких к критическим, приходится прибегать к временному отключению от электроснабжения определенных жилых районов и промышленных объектов, — пояснило министерство. — При нормализации показателей, даже относительной, диспетчерской службой тут же производится подключение к электроснабжению данных объектов».

Минэнерго выразило надежду на понимание потребителями «необходимости таких мер, которые позволяют не произойти масштабным авариям в сети, требующим гораздо более длительного исправления ситуации».