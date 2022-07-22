Сотрудники территориальных управлений Агентства по защите прав потребителей изучили около 9000 торговых объектов розничной торговли: магазины, киоски, ларьки и павильоны по всему Узбекистану. Нарушения правил розничной торговли выявлены в 1033 случаях, что составляет 12%, сообщила пресс-служба агентства.

Из них в 764 случаях выявлены факты хранения продуктов на солнце, хотя хранение и выкладка на витрине продовольственных товаров под прямым воздействием солнечных лучей и атмосферных осадков, согласно законодательству, не допускается.

В 50 случаях обнаружена реализация мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов в необорудованных ларьках. По правилам продажа мясо-молочных, рыбных, кондитерских изделий (бисквитных тортов, пирожных), полуфабрикатов, кулинарных изделий и других скоропортящихся продуктов разрешается только при наличии охлаждаемых прилавков, витрин.

В 45 случаях выявлено размещение яичной продукции на солнце. С нарушением товарного соседства выявлены 58 фактов реализации моющих средств, хлеба, муки и других мучных изделий.





Хранение вне холодильников выявлено в 3 случаях, а развесная продукция выставлялась на продажу в открытом виде в 10 случаях. По правилам открытые ёмкости со свежими ягодами прикрываются легкой редкой тканью (например, марлей).

В 103 случаях продовольственные товары были размещены беспорядочно и неравномерно.

«В жаркую погоду важную роль играет безопасность реализации в магазинах пищевых продуктов. Ведь испорченные продукты питания могут вызвать ряд заболеваний, особенно у детей и лиц пожилого возраста», — отметили в агентстве.

Согласно правилам, продавец должен располагать необходимыми помещениями, оборудованием и инвентарем, обеспечивающими в соответствии с требованиями технических регламентов или стандартов сохранение качества и безопасности товаров при их приемке, хранении, предпродажной подготовке и продаже, создавать надлежащие условия торговли, а также предоставлять покупателям возможность выбора товаров.

По выявленным правонарушениям Агентством по защите прав потребителей субъектам предпринимательства выданы предписания для устранения недостатков и их недопущения в будущем.