21 июля в Бухаре состоялось торжественное открытие Центра банковских услуг Tenge Bank. По случаю запуска банк провел презентацию возможностей для гостей, а также подвел итоги акции «Автомобиль в подарок», разыграв в прямом эфире ключи от Nexia 3.





На мероприятии присутствовали председатель правления Tenge Bank Талгат Аюпов, представители администрации Бухарской области, Центрального банка и бизнеса. Почетными гостями церемонии стали глава регионального офиса Mastercard в Центральной Азии Рафал Трэпка, а также первый заместитель хокима Бухарской области по экономической части Нозимжон Холмуродов.

Открытие нового отделения акционерного коммерческого банка Tenge Bank является следствием реализации концепции расширения регионального присутствия, улучшения доступности бизнеса и населения к финансовым услугам.





В новом просторном современном офисе юридические лица смогут получать кредиты на расширение и модернизацию бизнеса, пополнение оборотных средств, осуществлять экспортно-импортные операции, проводить расчетно-кассовое обслуживание. Домохозяйства смогут получать кредиты на покупку дома и квартир, автомобилей и прочие потребительские нужды.





По окончании мероприятия состоялся розыгрыш автомобиля Nexia 3, предоставленного при поддержке партнера «Пойтахт автосавдо».

В этом конкурсе приняли участие клиенты, прошедшие идентификацию в мобильном приложении Tenge24 и совершившие перевод с карты Mastercard. Победителем, выбранным выбранным методом генерации случайных чисел в онлайн-режиме, стал счастливчик под номером 185 — Ренат Бурнашев.





Следующим шагом развития доступности банковских услуг от Tenge Bank станут запуск в скором времени онлайн-микрозаймов в приложении Tenge24 и цифровой автокредит, дающий потребителям возможность осуществлять покупки автомобилей без посещения банка.

В завершении мероприятия представитель Mastercard Рафал Трэпка анонсировал новую акцию — «Удачный шоппинг». Еженедельно среди активных пользователей карт вплоть до 31 декабря 2022 года будут разыгрываться по четыре смартфона. С условиями акции можно ознакомиться по ссылке.

Tenge Bank — универсальный банк, оказывающий финансовые услуги всем категориям корпоративных и розничных клиентов с использованием современных банковских технологий. Банк является дочерним банком АО «Народный банк Казахстана (Halyk Bank).

АО «Народный банк Казахстана» является одной из крупных финансовых групп и одним из ведущих розничных банков в Центральной Азии с широкой базой клиентов и сетью распространения. Банк предлагает своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам полный спектр услуг — банковские услуги по страхованию, лизингу, брокерские и услуги управления активами. Банк также осуществляет операции в России, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

Адрес отделения Tenge Bank в Бухаре: 6-й микрорайон, ул. Т. Фараги.

Ориентир: ресторан «Тадж Махал», академический лицей.

Режим работы: с 9:00 до 18:00.

Телефон: 1245.

E-mail: info@tengebank.uz

Сайт: tengebank.uz

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