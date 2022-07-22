В ближайшие выходные на территорию Узбекистана продолжится вынос очень жаркого и сухого воздуха с районов Ирана, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Температурный фон в эти дни на 5−7 градусов превысит климатическую норму.

В дневные часы температура воздуха ожидается в пределах +40…+45, по югу и пустынной зоне местами до +47 градусов.

«В послеполуденные часы старайтесь не находиться под прямыми солнечными лучами во избежании получения солнечного удара!» — напомнили синоптики.

В отдельных районах страны ожидается усиление ветра, до 15−20 м/с, местами с пыльным позёмком. По предгорной и горной территории Ферганской области возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков с территории Кыргызстана.